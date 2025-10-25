ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λυτρώθηκε με... buzzer-beater γκολ στο 90'+6' κόντρα στην Κολωνία η Ντόρτμουντ

Λυτρώθηκε με... buzzer-beater γκολ στο 90'+6' κόντρα στην Κολωνία η Ντόρτμουντ

Λυτρώθηκε με νικητήριο γκολ στο 90'+6' κόντρα στην Κολωνία η Ντόρτμουντ!

Παρότι ήταν ανώτεροι καθ' όλη τη διάρκεια της εντός έδρας αναμέτρησής τους για την 8η αγωνιστική της Bundesliga, οι Βεστφαλοί αδυνατούσαν να βρουν τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα και βρέθηκαν... φάτσα με το στραβοπάτημα, πριν έρθει ο Μπέιερ για να σκοράρει στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, χαρίζοντας στην ομάδα του τη νίκη με 1-0!

Έτσι, η Ντόρτμουντ επέστρεψε στις νίκες μετά την ισοπαλία της κόντρα στη Λειψία και την ήττα της στο ντέρμπι με την Μπάγερν, παραμένοντας στην 3η θέση της βαθμολογίας και στο -7 από τους πρωτοπόρους Βαυαρούς.

Η Κολωνία ήταν εκείνη που απείλησε πρώτη, στο 6', με τον Κόμπελ να αποκρούει εντυπωσιακά την προσπάθεια του Μαρτέλ, ενώ στο 19' είχε και δοκάρι, σε σουτ του Ελ Μαλά. Από εκείνο το σημείο του αγώνα και έπειτα, οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν, σπαταλώντας μπόλικες ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ και παίρνοντας τελικά τη νίκη στο 90'+6', όταν μετά από μια εκτέλεση κόρνερ και φάση διαρκείας μπροστά στην εστία των φιλοξενούμενων, ο Μπέιερ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ!

