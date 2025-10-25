Έφτασε στο 1/3 του στόχου η Ανόρθωση
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Αν και υπάρχει πάρα πολύς δρόμος ακόμη, η εντυπωσιακή συνεισφορά των φίλων της Ανόρθωσης στην προσπάθεια να μαζευτεί το ποσό που απαιτείται για να ξεχρεώσει η ομάδα τις άμεσες οφειλές της συνεχίζεται.
Η «Κυρία» ενημέρωσε πως έχει εκπληρωθεί το 33% του στόχου, δηλαδή το 1/3, καθώς μαζεύτηκαν περισσότερες από 637.000 ευρώ, από το σύνολο του 1.911.000.
«Δεν λυγίζουμε, Κυρία μου!Οι Πρόσφυγες, οι Μαχητές, οι Αγωνιστές, τα παιδιά σου, θέλουν, μπορούν και αντέχουν… θα σε σώσουν » αναφέρει στη σχετική της ανακοίνωση η Ανόρθωση.