Κωστή: «Συγχαρητήρια που αρνήθηκαν να χάσουν, αλλά κάναμε τη χειρότερη εμφάνιση»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Κωστή μετά την ισοπαλία με τον Απόλλωνα χάρη σε γκολ στο 90+7΄.

Αναλυτικά...

«Θέλω να ξεκινήσω με κάτι θετικό για το κυπριακό ποδόσφαιρο, ο συνάδελφος Σωφρόνης Αυγουστή αποτελεί παράδειγμα για μένα για τους Κύπριους προπονητές για την πορεία που έχε κάνει, εγχώρια και ευρωπαϊκές πορείες, παράδειγμα προς μίμηση. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου που αρνήθηκε να χάσει. Η ομάδα μας έκανε τη χειρότερη εμφάνιση, δεν μπορούσα να προβλέψω μια τέτοια εμφάνιση.

Το θετικό είναι ότι βγάλαμε αντίδραση. Θα ήμουν όμως αφελής αν δεν έβλεπα τα προβλήματα που παρουσίασε η ομάδα και αν δεν δώσω βαρύτητα σε αυτά γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε ανάλογη συνέχεια.

Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει μυστικό, υπάρχει μόνο δουλειά, έχουμε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, την υπηρετούμε από την προετοιμασία, η ομάδα βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και για αυτό έχουμε αυτές τις αποδόσεις όμως δεν έχουμε τους βαθμούς που πρέπει. Σήμερα όμως παρά την εμφάνιση συγχαρητήρια στους παίκτες που πάλεψαν και για τον βαθμό».