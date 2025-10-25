LIVE: Ολυμπιακός - Απόλλων 1-0

Με τον αγώνα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Απόλλωνα ο οποίος διεξάγεται στο ΓΣΠ συνεχίζεται η δράση για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι γαλάζιοι (12β.) ψάχνουν την τρίτη διαδοχική τους νίκη (πέμπτη συνολικά) ώστε να εκμεταλλευτούν τα όποια αποτελέσματα των δύο ντέρμπι της αγωνιστικής και να πλησιάσουν τους προπορευόμενους, ενώ οι μαυροπράσινοι (6β.) θα παλέψουν για την έκπληξη και την πρώτη τους νίκη μετά από πέντε ματς, προκειμένου να πάρουν βαθμολογική ανάσα.

Η εξέλιξη του αγώνα

70' Σουτ του Βάισμπεκ, απέκρουσε ο Ταλιχμανίδης.

69' Mεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με σουτ του Μπράντονιτς, απέκρουσε ο Λέουβενμπεργκ.

67' Απειλεί ο Απόλλωνας με Γιούσεφ, έσωσε ο Κονομής.

63' Ακυρώνεται γκολ του Τόμας με υπόδειξη οφσάιντ από τον βοηθό.

58' Σουτ του Ζοάο Μάριο, έξω.

53' Σπουδαία ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να διπλασιάσει τα γκολ του, ο Κβίντα την τελευταία στιγμή έδιωξε προ του Μπαρμπόσα που ετοιμαζόταν από πολύ κοντά να σκοράρει με το κεφάλι.

49' Μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα με πλασέ του Ροντρίγκες, η μπάλα χτύπησε στον Μπαρμπόσα και βγήκε έξω.

Δεύτερο ημίχρονο

-Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις για το πρώτο μέρος.

-Kόντρα στη ροή του αγώνα προηγήθηκαν οι μαυροπράσινοι.

44' ΓΚΟΛ, 1-0 ο Ολυμπιακός με τον Ζοάο Μάριο! Με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ.

42' Καλή φάση για τον Απόλλωνα με τον Ροντρίγκες, δεν έπιασε καλά το πλασέ από ευνοϊκή θέση, έξω.

39' Δυνατό σουτ του Κβίντα, μαζεύει χωρίς πρόβλημα ο Ταλιχμανίδης.

37' Αναγκαστική αλλαγή για Απόλλωνα, Μάρκες αντί Καστέλ.

23' Ελέγχθηκε από το VAR περίπτωση πέναλτι για τον Απόλλωνα, εντέλει υποδείχθηκε οφσάιντ.

18' Καλή φάση για τον Απόλλωνα με σουτ του Ροντρίγκες, εντυπωσιακή επέμβαση του Ταλιχμανίδη.

17' Δυνατό σουτ του Ζμέρχαλ, έπεσε κι απέκρουσε ο Ταλιχμανίδης.

14' Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ζοάο Μάριο, έπιασε άσχημα το σουτ κι αστόχησε.

2' Πρώτη ευκαιρία για τον Απόλλωνα με κεφαλιά του Κβίντα μετά από μπαλιά του Μπράουν, λίγο έξω.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Tαλιχμανίδης, Κονομής, Μπαρμπόσα, Μπακαδήμας (46΄ Βιεϊρίνια), Ενρίκε Γκόμες, Τζεπάρ, Ταβάρες, Μπράντονιτς, Ίντζια (61΄ Χαραλάμπους), Πική, Ζοάο Μάριο.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Λέουβενμπεργκ, Σιήκκης (62΄ Γκασπάρ), Βούρος, Κβίντα, Ζμέρχαλ, Μπράουν, Βάισμπεκ, Μάρκοβιτς (62΄ Γιούσεφ), Ροντρίγκες, Τομάς, Καστέλ (37΄ Μάρκες).

ΣΚΟΡΕΡ: 44΄ Ζοάο Μάριο / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 38΄ Ταβάρες / -

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Α. Γιώργος

4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

VAR: Αντωνίου Μενέλαος

AVAR: Τσαμπάλας Ανδρέας

Παρατηρητής: Σκαπούλης Χαράλαμπος