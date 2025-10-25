ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αυγουστή: «Κρίμα, αδίκησαν τον εαυτό τους - Ήταν η τέλεια εμφάνιση»

Δημοσιευτηκε:

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Απόλλωνα Σωφρόνης Αυγουστή μετά το δραματικό παιχνίδι της ομάδας του με τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ, όπου ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 90+4΄ όμως ισοφαρίστηκε στο 90+7΄.

Αναλυτικά...

«Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για ένα παιχνίδι που έκαναν μεγάλη προσπάθεια οι παίκτες, αδίκησαν τους εαυτούς τους, έδωσαν πάρα πολύ τακτικά κάποια πράγματα στο παιχνίδι, ελέγχαμε το παιχνίδι, δημιουργήσαμε, χάσαμε αρκετές ευκαιρίες, μπορούσαμε να σκοράρουμε και ξαφνικά βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Έγινε μεγάλη προσπάθεια παρόλο που ο ρυθμός συχνά σταματούσε. Είναι κρίμα. Αδίκησαν τους εαυτούς τους. Πρέπει να δούμε μπροστά. Δείξαμε ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα όμως αυτά τα παιχνίδια και ειδικά στο τελευταίο λεπτό πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για να παίρνουμε τους τρεις βαθμούς. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε στο γήπεδο, βοήθησε. Δεν μπορεί ένας προπονητής να πει πολλά πράγματα για αυτό το παιχνίδι. Είναι κρίμα γιατί έδωσαν πολλά στον αγωνιστικό χώρο».

Για τους τραυματίες: «Κάποιοι θα επιστρέψουν το επόμενο παιχνίδι αλλά να μην αδικούμε αυτούς που μπήκαν μέσα. Πρέπει να δουλέψουμε. Δουλέψαμε στα στημένα κατά τη διάρκεια της βδομάδας. Αυτό που μας στεναχωρεί είναι ότι δεχθήκαμε το γκολ σε σημείο που δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε, αν είχαμε 3-4 λεπτά θα παλεύαμε. Με στεναχωρεί γιατί ήταν τέλεια εμφάνιση. Είναι κρίμα. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα».

Για το πόσο δύσκολο είναι να αντιστραφεί το κλίμα: «Aυτή τη στιγμή χρειάζεται να ηρεμήσουμε. Να περάσουν χρόνο με τις οικογένειες τους και να δούμε το παιχνίδι του κυπέλλου και μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Είναι δύσκολο. Ξέρουν και οι ίδιοι ότι προσπάθησαν, με τρεις βαθμούς θα παίρναμε περισσότερη δυναμική. Μπορούσαμε να πάρουμε το παιχνίδι. Βλέπουμε τη συνέχεια, θέλουμε μεγάλη προσπάθεια, ο δρόμος είναι μακρύς, πρέπει στην έδρα μας με την ΑΕΚ να είμαστε συγκεντρωμένοι, με τον κόσμο μας. Δεν είναι τυχαία ότι εκτός έδρας η ομάδα παίζει καλύτερα, αυτό λέει κάτι και στέλνω το μήνυμα, να είναι κοντά μας. Δεν γίνεται να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί στα εκτός έδρας παιχνίδια».

Διαβαστε ακομη