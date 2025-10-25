«Δεν είναι εύκολο να βάλεις πέντε γκολ στο πρωτάθλημα μας - Λίγοι οι οπαδοί μας αλλά φωνάζουν με την καρδιά τους»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Εθνικού Ιγκόρ Αγκελόφσκι μετά την ευρεία νίκη της ομάδας του επί της Ένωσης με 5-1 έπειτα από ανατροπή.

Αναλυτικά...

«Πρώτα από όλα συγχαρητήρια στους παίκτες μου για αυτή τη νίκη, δεν είναι εύκολο να σκοράρεις πέντε γκολ στο πρωτάθλημα μας. Προετοιμαστήκαμε όλη τη βδομάδα γιατί ξέραμε πως οι τρεις βαθμοί ήταν πολύ σημαντικοί. Συγχαρητήρια για την αντίδραση μετά το γκολ που δεχθήκαμε, ίσως μας αφύπνισε, η ομάδα έδειξε χαρακτήρα, τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Βάλαμε ακόμη ένα στο δεύτερο. Ο κόσμος μας παρότι μικρός σε αριθμό φωνάζει με την καρδιά του, μας υποστήριξε και μας βοήθησε και τους ευχαριστώ. Με την ευκαιρία ευχαριστώ όλους εδώ στην ομάδα, τον πρόεδρο, το προσωπικό στο γήπεδο και στην ομάδα, νιώθω πολύ ωραία εδώ, είμαστε μια μικρή οικογένεια».