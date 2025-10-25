ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Δεν είναι εύκολο να βάλεις πέντε γκολ στο πρωτάθλημα μας - Λίγοι οι οπαδοί μας αλλά φωνάζουν με την καρδιά τους»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Δεν είναι εύκολο να βάλεις πέντε γκολ στο πρωτάθλημα μας - Λίγοι οι οπαδοί μας αλλά φωνάζουν με την καρδιά τους»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Εθνικού Ιγκόρ Αγκελόφσκι μετά την ευρεία νίκη της ομάδας του επί της Ένωσης με 5-1 έπειτα από ανατροπή.

Αναλυτικά...

«Πρώτα από όλα συγχαρητήρια στους παίκτες μου για αυτή τη νίκη, δεν είναι εύκολο να σκοράρεις πέντε γκολ στο πρωτάθλημα μας. Προετοιμαστήκαμε όλη τη βδομάδα γιατί ξέραμε πως οι τρεις βαθμοί ήταν πολύ σημαντικοί. Συγχαρητήρια για την αντίδραση μετά το γκολ που δεχθήκαμε, ίσως μας αφύπνισε, η ομάδα έδειξε χαρακτήρα, τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Βάλαμε ακόμη ένα στο δεύτερο. Ο κόσμος μας παρότι μικρός σε αριθμό φωνάζει με την καρδιά του, μας υποστήριξε και μας βοήθησε και τους ευχαριστώ. Με την ευκαιρία ευχαριστώ όλους εδώ στην ομάδα, τον πρόεδρο, το προσωπικό στο γήπεδο και στην ομάδα, νιώθω πολύ ωραία εδώ, είμαστε μια μικρή οικογένεια».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στην Cyprus League by Stoiximan

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σλοτ: «Έτσι πώς να κερδίσουμε; Η χειρότερη εμφάνισή μας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι «μεγάλοι» της Ευρώπης ακόμη διαθέτουν τους... μηχανισμούς

Απόψεις

|

Category image

Με επιβλητικό τρόπο στην pole position ο Νόρις

AUTO MOTO

|

Category image

Σερί που δεν την τιμάει

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ντέρμπι που… ζυγίζουν τίτλο και Ευρώπη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τα σπουδαία της ημέρας... στο Φάληρο!

Ελλάδα

|

Category image

Όλα τα βλέμματα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», σούπερ ντέρμπι Ρεάλ-Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δράση στην Κύπρο και σούπερ ματς σε Ελλάδα και εξωτερικό - Οι μεταδόσεις της Κυριακής (26/10)

TV

|

Category image

Λυτρώθηκε με... buzzer-beater γκολ στο 90'+6' κόντρα στην Κολωνία η Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έφτασε στο 1/3 του στόχου η Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Συναρπαστικό ματς και νίκη του Κεραυνού επί της Ανόρθωσης

Κύπρος

|

Category image

Σκεφτόταν... αλλιώς την πρώτη του φορά

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Kαθάρισε την Μπράιτον του σκόρερ Κωστούλα και πάτησε τετράδα η μεταμορφωμένη Γιουνάιτεντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αγριεμένη Νάπολι πάτησε την Ίντερ και την... κορυφή!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη