Απίστευτα άτυχος ο Ντε Μπρόινε: Έβαλε πέναλτι αλλά τραυματίστηκε στην εκτέλεση και έφυγε υποβασταζόμενος!

Από τον παράδεισο στην κόλαση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο Κέβιν Ντε Μπρόινε! Ο Βέλγος μεσοεπιθετικός ανέλαβε να εκτελέσει πέναλτι στο ντέρμπι της Νάπολι με την Ίντερ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της ομάδας του, όμως η συνέχεια δεν ήταν η αναμενόμενη.

Πράγματι, ο πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι δεν πρόλαβε καν να πανηγυρίσει μετά το γκολ του, αφού έπιασε το πίσω μέρος του δεξιού του μηρού, έχοντας πιθανότατα υποστεί κάποιον μυϊκό τραυματισμό κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.

Μάλιστα, ο Ντε Μπρόινε πονούσε πολύ και αποχώρησε υποβασταζόμενος και δακρυσμένος από τον αγωνιστικό χώρο, με τον Ματίας Ολιβέρα να παίρνει τη θέση του στο 32ο λεπτό.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ώρες για να διευκρινιστεί περαιτέρω η κατάσταση του Βέλγου. Προς το παρόν, η έκταση του τραυματισμού και ο χρόνος ανάρρωσης παραμένουν άγνωστα.

