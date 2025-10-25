ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απίστευτα άτυχος ο Ντε Μπρόινε: Έβαλε πέναλτι αλλά τραυματίστηκε στην εκτέλεση και έφυγε υποβασταζόμενος!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Απίστευτα άτυχος ο Ντε Μπρόινε: Έβαλε πέναλτι αλλά τραυματίστηκε στην εκτέλεση και έφυγε υποβασταζόμενος!

Από τον παράδεισο στην κόλαση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο Κέβιν Ντε Μπρόινε! Ο Βέλγος μεσοεπιθετικός ανέλαβε να εκτελέσει πέναλτι στο ντέρμπι της Νάπολι με την Ίντερ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της ομάδας του, όμως η συνέχεια δεν ήταν η αναμενόμενη.

Πράγματι, ο πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι δεν πρόλαβε καν να πανηγυρίσει μετά το γκολ του, αφού έπιασε το πίσω μέρος του δεξιού του μηρού, έχοντας πιθανότατα υποστεί κάποιον μυϊκό τραυματισμό κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.

Μάλιστα, ο Ντε Μπρόινε πονούσε πολύ και αποχώρησε υποβασταζόμενος και δακρυσμένος από τον αγωνιστικό χώρο, με τον Ματίας Ολιβέρα να παίρνει τη θέση του στο 32ο λεπτό.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ώρες για να διευκρινιστεί περαιτέρω η κατάσταση του Βέλγου. Προς το παρόν, η έκταση του τραυματισμού και ο χρόνος ανάρρωσης παραμένουν άγνωστα.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στην Cyprus League by Stoiximan

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σλοτ: «Έτσι πώς να κερδίσουμε; Η χειρότερη εμφάνισή μας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι «μεγάλοι» της Ευρώπης ακόμη διαθέτουν τους... μηχανισμούς

Απόψεις

|

Category image

Με επιβλητικό τρόπο στην pole position ο Νόρις

AUTO MOTO

|

Category image

Σερί που δεν την τιμάει

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ντέρμπι που… ζυγίζουν τίτλο και Ευρώπη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τα σπουδαία της ημέρας... στο Φάληρο!

Ελλάδα

|

Category image

Όλα τα βλέμματα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», σούπερ ντέρμπι Ρεάλ-Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δράση στην Κύπρο και σούπερ ματς σε Ελλάδα και εξωτερικό - Οι μεταδόσεις της Κυριακής (26/10)

TV

|

Category image

Λυτρώθηκε με... buzzer-beater γκολ στο 90'+6' κόντρα στην Κολωνία η Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έφτασε στο 1/3 του στόχου η Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Συναρπαστικό ματς και νίκη του Κεραυνού επί της Ανόρθωσης

Κύπρος

|

Category image

Σκεφτόταν... αλλιώς την πρώτη του φορά

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Kαθάρισε την Μπράιτον του σκόρερ Κωστούλα και πάτησε τετράδα η μεταμορφωμένη Γιουνάιτεντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αγριεμένη Νάπολι πάτησε την Ίντερ και την... κορυφή!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη