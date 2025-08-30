ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Πιάστρι κατέκτησε την pole position στο GP Ολλανδίας με ρεκόρ γύρου

Κυριάρχησε ξανά η McLaren και δείχνει να μην έχει αντίπαλο.

Ο Όσκαρ Πιάστρι εξασφάλισε την pole position για το Γκραν Πρι της Ολλανδίας, σημειώνοντας τον ταχύτερο γύρο στην ιστορία της πίστας του Ζάντβορτ και δίνοντας στον εαυτό του την ιδανική ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά του στη βαθμολογία της Formula 1 από τον ομόσταυλό του στη McLaren, Λάντο Νόρις.

Ο Νόρις είχε κυριαρχήσει και στις τρεις περιόδους ελεύθερων δοκιμών και ήταν πρώτος μπαίνοντας στη μάχη για την pole position, ωστόσο ο Πιάστρι «χτύπησε» την κατάλληλη στιγμή, ολοκληρώνοντας έναν εντυπωσιακό γύρο που έγραψε ιστορία.

Ο Αυστραλός σημείωσε χρόνο 1:08.662 από την πρώτη του έξοδο, επίδοση ταχύτερη κατά 0.012 δευτερόλεπτα από τον Νόρις, περσινό νικητή από την pole. Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull, ο οποίος έχει κερδίσει τα τρία προηγούμενα GP Ολλανδίας από την pole (2021, 2022, 2023), ήταν τρίτος ταχύτερος, αλλά βρέθηκε 0.263 δευτερόλεπτα πίσω από τον Πιάστρι.

«Αυτό ήταν το απόλυτο παράδειγμα του να αποδίδεις τη σωστή στιγμή», δήλωσε ο Πιάστρι, προσθέτοντας πως είναι «ενθουσιασμένος» με την απόδοσή του. «Όλο το Σαββατοκύριακο ένιωθα καλά, αν και υπήρχαν κάποια σημεία της πίστας όπου δεν μπορούσα να βρω άλλο χρόνο. Δεν βελτιώθηκα σε αυτά τα σημεία, αλλά βρήκα χρόνο αλλού – είμαι πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα».

Ο Νόρις, ο οποίος βρίσκεται εννέα βαθμούς πίσω από τον Πιάστρι έχοντας κερδίσει τρεις από τους τέσσερις τελευταίους αγώνες, δήλωσε «λίγο απογοητευμένος» με τη δεύτερη θέση και υπέδειξε τον άνεμο ως πιθανό παράγοντα, αν και παραδέχτηκε πως δεν είναι καταστροφή. «Με τέτοιον άνεμο, παίζει ρόλο και η τύχη. Ακόμα και με όση τύχη έχω τελευταία», σχολίασε ο Βρετανός. «Είχα έναν καλό πρώτο γύρο στο Q3, αλλά ένας μικρός αντίθετος άνεμος στην ευθεία μου κόστισε περίπου ένα εκατοστό του δευτερολέπτου – θα μπορούσε εύκολα να είναι εκεί η διαφορά».

Η κυρίαρχη McLaren μπορεί να ισοφαρίσει το ρεκόρ των πέντε συνεχόμενων «1-2» τερματισμών σε αγώνες, επίδοση που έχουν πετύχει στο παρελθόν οι Ferrari και Mercedes.

Ο Γάλλος «ρούκι» Ιζάκ Χαντζάρ εξασφάλισε θέση στη δεύτερη σειρά εκκίνησης δίπλα στον Φερστάπεν με την Racing Bulls, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ ήταν πέμπτος για λογαριασμό της Mercedes. Ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari κατέλαβε την έκτη θέση, παρότι αιφνιδιάστηκε από μια αλεπού που διέσχισε την πίστα στο Q2.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής Λιούις Χάμιλτον, που δυσκολεύτηκε στις ελεύθερες δοκιμές, θα εκκινήσει από την έβδομη θέση για τη Ferrari. Συμπληρώνοντας τη δεκάδα: ο Λίαμ Λόσον (Racing Bulls), ο Κάρλος Σάινθ (Williams) και ο Φερνάντο Αλόνσο (Aston Martin), με επτά διαφορετικές ομάδες να εκπροσωπούνται στην πρώτη δεκάδα.

Ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes δεν κατάφερε να περάσει στο Q3, όπως και ο Γιούκι Τσουνόντα της Red Bull, ο οποίος είχε ίδιο χρόνο με τον Γκαμπριέλ Μπορτολέτο της Sauber αλλά κατετάγη 12ος.

Ο Λανς Στρολ της Aston Martin δεν κατάφερε να σημειώσει χρόνο, καθώς είχε έξοδο στην πρώτη φάση των κατατακτήριων, καταστρέφοντας την εμπρός πτέρυγα του μονοθεσίου του. Παρότι κατάφερε να επιστρέψει στα pits, δεν συμμετείχε ξανά στη διαδικασία.

Τέλος, οι Έστεμπαν Οκόν και Όλιβερ Μπέρμαν (Haas), ο Νίκο Χούλκενμπεργκ (Sauber) και ο Αργεντινός «ρούκι» της Alpine, Φράνκο Κολαπίντο, αποκλείστηκαν από τη συνέχεια στο Q1.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

