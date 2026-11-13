ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ενοχλήθηκε ο Γιοβάνοβιτς: «Δεν πρέπει να μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις - Κάποιος έπρεπε να μείνει εκτός»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Όλα όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία, με αφορμή τον αποκλεισμό του Κωστούλα από την αποστολή.

Στην κάμερα του Alpha TV μίλησε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πριν την έναρξη της αναμέτρησης της Ελλάδας με την Ολλανδία για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του UEFA Nations League.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της γαλανόλευκης εμφανίστηκε ενοχλημένος σε ερώτηση που αφορούσε την απουσία του Μπάμπη Κωστούλα από την 23άδα.

Συγκεκριμένα ο Γιοβάνοβιτς είπε:

«Δεν πρέπει να μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις, κάποιος πρέπει να μείνει έξω. Το να συζητάμε παραμονή παιχνιδιού, εάν και για κάποιο λόγο έμενε έξω. Οποιονδήποτε και να άφηνα έξω θα με ρωτούσατε, νομίζω πως θα μπορούσατε να κάνετε πιο καλές ερωτήσεις, γιατί βρισκόμαστε σε μία φάση σημαντική για όλους μας. Το λιγότερο είναι ποιοι είναι έξω, το περισσότερο είναι να δούμε πώς θα ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας.

Όλοι έχουν πάρει ευκαιρίες, όλοι έχουν προσφέρει τα μέγιστα, και οι εντός και οι εκτός αποστολής, ανάλογα με το παιχνίδι και με τις απαιτήσεις. Κάνω τις επιλογές μου, ανάλογα τι μπορεί να προκύψει σ’ ένα παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η ομάδα που βγαίνει σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι, να κάνει τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Πρέπει να δούμε τα πράγματα πιο αισιόδοξα, να συζητάμε για θετικά πράγματα. Το αν είναι ένας παίκτης έξω, και την άλλη μέσα θα με ρωτήσετε γιατί ένας άλλος παίκτης είναι εκτός. Τις ευθύνες τις παίρνω εγώ, την κριτική, αν κάποια πράγματα δεν θα πάνε καλά, θα την δεχθώ εγώ. Είναι χάσιμο χρόνο όταν ένας προπονητής έχει 23 παίκτες και τέσσερις πρέπει να αφήσει έξω, να δικαιολογεί τον λόγο που τους αφήνει εκτός. Είμαι χαρούμενος με όλα τα παιδιά, απλά οι απαιτήσεις κάποιων παιχνιδιών είναι διαφορετικές».

athletiko.gr

Κατηγορίες

ΕλλαδαEθνικες Ομαδες

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η βαρύτερη ήττα στην καριέρα του Γιοβάνοβιτς!

Ελλάδα

|

Category image

Μάγεψε με πεντάρα η Ισλανδία, κλείδωσε την άνοδο η Ελβετία

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Ελλάδα: Τα σενάρια πρόκρισης μετά την εφτάρα - Τι χρειάζεται για να βρεθεί στα προημιτελικά

Ελλάδα

|

Category image

Έκανε περίπατο στο Βελιγράδι η Γερμανία κι έπιασε την Ελλάδα

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Μαύρη νύχτα για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Ιστορικός διασυρμός της γαλανόλευκης από την Ολλανδία

Ελλάδα

|

Category image

«Έγκλημα» του Παναθηναϊκού και τιμωρία από την Μπαρτσελόνα!

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του, αλλά δεν έγινε δεκτή

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ασταμάτητος Ναν: Ανέβηκε στην 3η θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα!

EUROLEAGUE

|

Category image

Γαλλικά ΜΜΕ: «Επαφή του Ολυμπιακού για τον Μπουνταουί»

Super League

|

Category image

Πληθαίνουν τα σενάρια πώλησης της Formula 1

AUTO MOTO

|

Category image

Πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια για την επιστροφή του Ροναλντίνιο στη δράση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εφιαλτικό ημίχρονο για την Ελλάδα και αρνητικό ρεκόρ με πεντάρα από την Ολλανδία

Ελλάδα

|

Category image

Ιτούδης: Κανένα επεισόδιο με τον κόσμο στην Κύπρο, λένε στη Χάποελ

EUROLEAGUE

|

Category image

Ποτσετίνο – Γιουνάιτεντ: Ακόμα ένα restart, ακόμα λίγο… υπομονή!

Premier League

|

Category image

Αντσελότι: «Το Μουντιάλ έκλεισε έναν κύκλο για μια γενιά παικτών της Βραζιλίας» - Tι είπε για Ραφίνια

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Διαβαστε ακομη