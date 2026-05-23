ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Mr. Πολυτέλεια, Στέφαν Σίμιτς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Mr. Πολυτέλεια, Στέφαν Σίμιτς

Το ύφος της ανακοίνωσης και η διάρκεια του συμβολαίου του Στέφαν Σίμιτς, δείχνουν πράγματα...

Η Ομόνοια ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Τσέχο στόπερ, βάζοντας σιγά σιγά τον κόσμο της σε μεταγραφική περίοδο. 

Οι πράσινοι αποφάσισαν να επιβραβεύσουν τον Σίμιτς με διετές συμβόλαιο, δείχνοντας του την εκτίμηση για την μέχρι τώρα παρουσία του στην ομάδα. 

Η αλήθεια είναι πως, απ΄όταν ήρθε ο Χένινγκ Μπεργκ στην ομάδα, ο Σίμιτς ήταν ο τρίτος στην σειρά στόπερ. Κάποτε και τέταρτος, με τον Αγκουζούλ στις επάλξεις. 

Παρόλα αυτά, ο Νορβηγός έδειξε πως είναι δίκαιος δίνοντας σε αυτόν τις ευκαιρίες του. Κι αυτός τις άρπαξε, δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι αλήθεια αυτό που λέει η Ομόνοια στην ανακοίνωση της... Ότι δηλαδή πρόκειται για έναν πιστό στρατιώτη και πάντοτε έτοιμο να βοηθήσει την ομάδα. 

Η παρουσία ενός τέτοιου παίκτη. Δηλαδή κάποιου που αποδέχεται ορισμένες καταστάσεις, χωρίς αυτές να επηρεάζουν την απόδοσή του, είναι πολυτέλεια. 

Και το διετές συμβόλαιο που πήρε από το τριφύλλι, είναι κάποιου είδους, «ευχαριστώ» της διοίκησης και του προπονητή...

ψαλ

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Tags

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Ανάμεσα στις ομάδες που ψάχνονται για Ντε Φράι ο Παναθηναϊκός»

Ελλάδα

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι αντικαταστάτες του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φαμπιάνο: «Το να σας βλέπω χαρούμενους ήταν κάτι απίστευτο»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο απολογισμός του Πέρε Πονς: «Πολλές εμπειρίες και απίστευτες στιγμές»

ΑΕΚ

|

Category image

Νέο με Τσίτσο στην Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανακοινώθηκε ο Νεντίμ Τούτιτς

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Έντονη αντίδραση DPG - «Απαιτώ μια συγνώμη...»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ιδιοκτήτρια εταιρία ΟΑΚΑ: «Χιλιάδες άτομα έμπαιναν με εντολή της Ευρωλίγκα χωρίς εισιτήρια»!

EUROLEAGUE

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) Συγκίνηση στο Άνφιλντ: Η Λίβερπουλ τιμά τον Σαλάχ με ένα ξεχωριστό αντίο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Mr. Πολυτέλεια, Στέφαν Σίμιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νέος ρόλος για Γκουαρντιόλα στο City Football Group

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έμειναν μόνο οι υπογραφές με Νέστρουπ και Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Mundo Deportivo: «Ο Μοντέρο δεν ανανεώνει με Βαλένθια και επέλεξε Ολυμπιακό»

EUROLEAGUE

|

Category image

Καλύτερος ποδοσφαιριστής της σεζόν στην Premier League ο Μπρούνο Φερνάντες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χατζηγιοβάνης: «Νιώθω ευγνώμων που επέλεξα να έρθω στην Ομόνοια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη