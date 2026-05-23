Ο Mr. Πολυτέλεια, Στέφαν Σίμιτς

Η Ομόνοια ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Τσέχο στόπερ, βάζοντας σιγά σιγά τον κόσμο της σε μεταγραφική περίοδο.

Οι πράσινοι αποφάσισαν να επιβραβεύσουν τον Σίμιτς με διετές συμβόλαιο, δείχνοντας του την εκτίμηση για την μέχρι τώρα παρουσία του στην ομάδα.

Η αλήθεια είναι πως, απ΄όταν ήρθε ο Χένινγκ Μπεργκ στην ομάδα, ο Σίμιτς ήταν ο τρίτος στην σειρά στόπερ. Κάποτε και τέταρτος, με τον Αγκουζούλ στις επάλξεις.

Παρόλα αυτά, ο Νορβηγός έδειξε πως είναι δίκαιος δίνοντας σε αυτόν τις ευκαιρίες του. Κι αυτός τις άρπαξε, δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι αλήθεια αυτό που λέει η Ομόνοια στην ανακοίνωση της... Ότι δηλαδή πρόκειται για έναν πιστό στρατιώτη και πάντοτε έτοιμο να βοηθήσει την ομάδα.

Η παρουσία ενός τέτοιου παίκτη. Δηλαδή κάποιου που αποδέχεται ορισμένες καταστάσεις, χωρίς αυτές να επηρεάζουν την απόδοσή του, είναι πολυτέλεια.

Και το διετές συμβόλαιο που πήρε από το τριφύλλι, είναι κάποιου είδους, «ευχαριστώ» της διοίκησης και του προπονητή...

