Νέος ρόλος για Γκουαρντιόλα στο City Football Group

Σε μια νέα, διαφορετική πρόκληση περνά ο Πεπ Γκουαρντιόλα, ο οποίος σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναλαμβάνει ρόλο Global Ambassador στο City Football Group, διατηρώντας ενεργή εμπλοκή στο ποδοσφαιρικό project του ομίλου.

Ο Καταλανός τεχνικός θα έχει πλέον έναν επιτελικό ρόλο, με βασική αρμοδιότητα την παροχή τεχνικών συμβουλών προς τους συλλόγους του δικτύου, ενώ θα συμμετέχει και σε συγκεκριμένα projects και συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για μια θέση που του επιτρέπει να επηρεάζει τη συνολική ποδοσφαιρική φιλοσοφία του ομίλου, αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία του.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται παράλληλα με την ολοκλήρωση της παρουσίας του στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι, έπειτα από μια δεκαετία στον σύλλογο.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε πως αποχωρεί στο τέλος της σεζόν, με το τελευταίο του παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 24 Μαΐου, στην αυλαία της Premier League απέναντι στην Άστον Βίλα, με τη Σίτι να τερματίζει στη δεύτερη θέση.

Την ίδια ώρα, η επόμενη μέρα έχει ήδη δρομολογηθεί, καθώς διάδοχός του θα είναι ο Έντσο Μαρέσκα, ένας προπονητής που γνωρίζει άριστα τη φιλοσοφία του συλλόγου, έχοντας συνεργαστεί μαζί του στο παρελθόν.