Κλοπ για Ρεάλ: «Βλακείες...»

Ξεκάθαρος ήταν ο Γιούργκεν Κλοπ σε ό,τι έχει να κάνει με τις φήμες περί επαφών του με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σε δήλωσή του ο Γερμανός τεχνικός ο οποίος έχει σταματήσει για το διάστημα αυτό την προπονητική μίλησε στο Magenta TV και χαρακτήρισε ως «βλακείες» τα όσα γράφονται.

«Εάν η Ρεάλ Μαδρίτης μου τηλεφωνούσε, θα το είχαμε μάθει και εμείς μέχρι τώρα. Όμως όλα αυτά είναι βλακείες. Δεν έχουν πάρει κανένα τηλέφωνο ποτέ, ούτε μία φορά. Ο ατζέντης μου είναι εκεί και μπορείτε να τον ρωτήσετε. Ούτε εκείνον έχουν καλέσει. Αυτή την στιγμή δεν σκέφτομαι κάτι τέτοιο, και δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο», ανέφερε.

Former Liverpool manager Jurgen Klopp has described speculation that he will take over at Real Madrid this summer as “nonsense” 🎙️ pic.twitter.com/UCez5GnZ6C — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 24, 2026

