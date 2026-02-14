ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Σάμερβιλ έσωσε τη Γουέστ Χαμ από μέγα κάζο απέναντι στην Μπάρτον

Ο Σάμερβιλ έσωσε τη Γουέστ Χαμ από μέγα κάζο απέναντι στην Μπάρτον

Με την εντυπωσιακή «σφυριά» του Σάμερβιλ, η Γουέστ Χαμ λύγισε τη σκληρά μαχόμενη Μπάρτον και με το φτωχό 1-0 πήρε τη πρόκριση μετά κόπων και βασάνων, για τους «16» του FA Cup.

Ο Ολλανδός πέτυχε το έκτο του γκολ στα τελευταία του επτά ματς και συνεχίζει να μαζεύει πάνω του πολλά βλέμματα, καθώς συνεχώς βγάζει την ομάδα του από τη δύσκολη θέση.

Το ίδιο συνέβη και τώρα, διότι η Μπάρτον, ομάδα που αγωνίζεται στη League One, την 3η τη τάξει κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, κατάφερε να μείνει όρθια και έστειλε την αναμέτρηση στην παράταση.

Εκεί όμως ο Σάμερβιλ με απίθανο σουτ εκτός περιοχής έκανε το 1-0 στο 95ο λεπτό και έστειλε την ομάδα του στον επόμενο γύρο. Τα «σφυριά» βέβαια αγχώθηκαν παρά το προβάδισμα τους, καθώς ο Ποτς αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάστα στο 101΄ και άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες, με το 1-0 βέβαια να μην αλλάζει μέχρι και το φινάλε του παιχνιδιού.

Στα αξιοσημείωτα της αναμέτρησης ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, εκτός ότι αγωνίστηκε βασικός με τη Γουέστ Χαμ, φόρεσε και το περιβραχιόνιο της ομάδας, αναλαμβάνοντας χρέη αρχηγού.

