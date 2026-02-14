Σόκαρε τη Μπέρνλι η Μάνσφιλντ - Άνετη και ωραία η Σίτι καθάρισε την Σάλφορντ

Η Μάνσφιλντ απέδειξε περίτρανα τον λόγο για τον οποίο το FA Cup χαρακτηρίζεται ως ο θεσμός των εκπλήξεων. Η ομάδα που αγωνίζεται στην τρίτη τη τάξει κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, κατάφερε να αποκλείσει την Μπέρνλι, που αγωνίζεται στην Premier League και μάλιστα με ανατροπή (1-2), παίρνοντας την πρόκριση για τους «16» του θεσμού.

Την ίδια ώρα η Μάντσεστερ Σίτι δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στη Σάλφορντ επικρατώντας 2-0 με σβηστές μηχανές.

Όλα ξεκίνησαν ιδανικά για την Μπέρνλι, καθώς ο Λαουρέντ στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης, εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ασίστ του Φόστερ και έγραψε το 1-0.

Όλοι θεωρούσαν χαμένη από χέρι τη Μάνσφιλντ, αυτή όμως απέδειξε από τι είναι πραγματικά φτιαγμένη. Στο 53ο λεπτό ήρθε η ισοφάριση με τον Όατες, ενώ στο 80’ ο Ριντ ολοκλήρωσε τη μυθική ανατροπή και με 2-1 η ομάδα πήρε μία πρόκριση που θα μείνει στην ιστορία με χρυσά γράμματα.

Την ίδια ή Σίτι των αμέτρητων αλλαγών στην 11άδα της δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στη Σάλφορντ, με τον Ντόριγκτον να κάνει την αρχή μόλις στο 6ο λεπτό. Ο νεαρός άγγλος σε μία άτυχη στιγμή έστειλε άθελα του την μπάλα στο βάθος της δικής του εστίας για το 1-0.

Η χαριστική βολή ήρθε στο 81’ με του Γκέχι να πετυχαίνει το παρθενικό του γκολ με τους «πολίτες», για το τελικό 2-0.

Το σημερινό (14/02) πρόγραμμα του FA Cup:

Μπάρτον-Γουέστ Χαμ 0-1

Νόριτς-Γουέστ Μπρομ 3-1

Μπέρνλι-Μάνσφιλντ 1-2

Σαουθάμπτον-Λέστερ (παράταση)

Μάντσεστερ Σίτι-Σάλφορντ 2-0

Άστον Βίλα-Νιουκάστλ (19:45)

Λίβερπουλ-Μπράιτον (22:00)

sport-fm.gr