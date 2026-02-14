ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξενέρωσε την Κόμο και… έβγαλε το κεφάλι πάνω από τη στάθμη η Φιορεντίνα

Είναι βαριά η… βιόλα φανέλα! Η Φιορεντίνα ταξίδεψε στο Κόμο για να παίξει ένα τρομερά δύσκολο παιχνίδι στο οποίο ήταν το αουτσάιντερ, αλλά κατάφερε να βγάλει χαρακτήρα και να πάρει βαθιά βαθμολογική ανάσα. Άλωσε το «Τζουζέπε Σινιγκάλια», επικρατώντας με σκορ 2-1 και πλέον βλέπει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον της, ούσα στους 21 πόντους. Όσους και η Λέτσε που βρίσκεται ακριβώς πάνω από τη ζώνη, αλλά και στο -2 από Κρεμονέζε και Τζένοα.

Την ίδια ώρα, οι γηπεδούχοι κλώτσησαν την ευκαιρία να εδραιωθούν για τα καλά στην εξάδα, όντας στο +2 από την 7η Αταλάντα, ενώ κατέγραψαν μόλις τη δεύτερη εντός έδρας ήττα τους στη Serie A.

Οι φιλοξενούμενοι αιφνιδίασαν την ομάδα του Φάμπρεγας, βρίσκοντας προβάδισμα με τον Φατζόλι στο 26ο λεπτό, το οποίο μάλιστα και τον διατήρησαν ως το φινάλε του ημιχρόνου παρά το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο και έμοιαζαν απειλητικοί. Βρήκαν μάλιστα και δεύτερο γκολ λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους, όταν ο Κεν μετέτρεψε σε γκολ το κερδισμένο πέναλτι για το 2-0 στο 54ο λεπτό.

Η Κόμο έπαιξε τα ρέστα της και φουλ επίθεση, μείωσε με αυτογκόλ του Παρίζι στο 77’ και στο 85’ φώναξε για πέναλτι σε χέρι του Ρανιέρι, αλλά ο Μαρκέτι και το VAR έδειξαν να συνεχιστεί το ματς μέσα σε έντονες διαμαρτυρίες. Το μόνο που άλλαξε μέχρι το φινάλε ήταν οι αριθμητικές ισορροπίες, αφού ο Μοράτα, που είχε μπει στο 57’ στη θέση του Δουβίκα, αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

