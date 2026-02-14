ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τι είπε ο Μπεργκ για Παναγιώτου και τους πολλούς τραυματισμούς

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ μετά τη νέα νίκη της ομάδας του, με 3-0 επί της Ένωσης, που ήταν η όγδοη διαδοχική.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι με τη νίκη. Τρεις βαθμοί. Ήταν καλή η νοοτροπία και συμπεριφορά μας από την αρχή, είχαμε πολλές ευκαιρίες, πιέσαμε. Μπήκαμε καλά στο παιχνίδι. Όταν ήρθε το πρώτο γκολ έγινε διαφορετικό, ακόμη δύο γκολ στο β΄ ημίχρονο και γενικά καλή εμφάνιση. Είμαστε χαρούμενοι».

Για τον τραυματισμό του Παναγιώτου: «Δεν είμαστε σίγουροι. Ένιωσε ένα σφίξιμο. Θα μπορούσε να συνεχίσει να παίζει αλλά δεν θέλαμε να ρισκάρουμε. Ήταν καλύτερα να βγει ακόμη κι αν κάναμε όλες τις αλλαγές. Ελπίζουμε να είναι εντάξει. Ήταν καλός μέχρι που ένιωσε τράβηγμα. Δεν θεωρώ πως ήταν κουρασμένος. Θα πρέπει να ελέγξουμε αν είναι απλά σφίξιμο ή κάτι περισσότερο».

Για τα συνεχόμενα σημαντικά παιχνίδια που ακολουθούν: «Όταν αγωνίζεσαι στην Ευρώπη και παλεύεις για το πρωτάθλημα είναι φυσιολογικό. Έχουμε καλή ομάδα, πολλούς παίκτες που μπορούν να αγωνιστούν. Έχουμε τραυματισμούς και ασθενείς. Ο Εβάντρο ίσως λείψει για κάποιο διάστημα, ίσως επιστρέψει σε μόνο τρεις μέρες, θα πρέπει να δούμε. Ίσως είναι διαθέσιμος την επόμενη βδομάδα, είναι δύσκολο να πούμε. Ο Οντουμπάτζο επέστρεψε κι ήταν καλός, ο Μπάλκοβετς ελπίζουμε να είναι σύντομα υγιής. Ο Χρίστου μπήκε και ήταν ήρεμος και λογικός με την μπάλα. Ο Τάσος έκανε καλό παιχνίδι, πολλά τρεξίματα. Θα ήθελα να τον κρατήσω 90 λεπτά αλλά κουράστηκε. Είχε ασίστ και βοήθησε πολύ σήμερα. Ο Μαέ σκόραρε ξανά, ο Σεμέδο ξανά, ήταν καλή μέρα γενικά».

Για τους μαζεμένους τραυματισμός κι αν τον ανησυχούν ενόψει του δύσκολου προγράμματος: «Τα μεγαλύτερα προβλήματα ήταν του Κίτσου και του Αγκουζούλ. Για αυτό πήραμε Μπάλκοβετς, Οντουμπάτζο και Χρίστου. Για Μαγιαμπέλα είναι δύσκολος τραυματισμός σε μια φάση όπου δεν δόθηκε ούτε φάουλ, έπρεπε κίτρινη, θα μπορούσε να του σπάσει τον αστράγαλο. Για Παναγιώτου είπαμε ελπίζουμε να είναι καλά, ο Οντουμπάτζο επέστρεψε, ο Εβάντρο είχε μια άτυχη στιγμή στην προπόνηση, θα δούμε αν θα τον έχουμε από βδοάδας. Του Γιόβετιτς ήταν παράξενος τραυματισμός, έπαιξε με ΑΕΛ, ήταν καλά, μετά ένιωσε τον τραυματισμό. Δεν έχουμε μεγάλους τραυματισμούς πέραν των Κίτσου και Αγκουζούλ αλλά πάντοτε αξιολογούμε τα δεδομένα, ψάχνουμε για θέματα αποκατάστασης και πρόληψης αν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, σίγουρα δεν θέλουμε να έχουμε τραυματισμούς αλλά όλες οι ομάδες που παίζουν στο επίπεδο που παίζουμε έχουν τραυματισμούς».

Διαβαστε ακομη