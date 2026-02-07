Από το Παρίσι ξεκινάει η αγωνιστική χρονιά για τον Τζουντόκα Πέτρο Χριστοδουλίδη

Τον πρώτο του αγώνα για το 2025 δίνει το Σάββατο (07/2) ο Πέτρος Χριστοδουλίδης αφού θα λάβει μέρος στο Grand Slam του Παρισιού, στην κατηγορία των -66kg. Στον αγώνα μετέχει σχεδόν όλη η Εθνική Κύπρου αφού θα αγωνιστούν οι Γιώργος Μπαλαρτζισβίλι (-66kg), Οδυσσέως Γεωργάκης (-81kg), Γιώργος Κρουσσανιωτάκης (-100kg), Άριστος Μιχαήλ (-100kg), Σοφία Ασβεστά (-52kg), Μαρίνα Άζινου (-57kg) και Ζανέτ Μιχαηλίδου (-78kg). Μετέχουν 498 αθλητές/τριες από 80 χώρες.

Είναι το δεύτερο ταξίδι της χρονιάς για τον Χριστοδουλίδη που είχε ξεκινήσει τον Ιανουάριο με προπονητικό καμπ στην Αυστρία, στο όρος σε ένα από τα κορυφαία προπονητικά καμπ παγκοσμίως, στο όρος Μίτερσιλ, σε υψόμετρο περίπου 790 μέτρων.

Ο Πέτρος δηλώνει έτοιμος για τον πρώτο αγώνα της χρονιάς: «Νιώθω καλά και είμαι συγκεντρωμένος στον στόχο μου. Ο αγώνας θα είναι σίγουρα δύσκολος, λόγω πάρα πολλών συμμετοχών, όμως έχω προετοιμαστεί κατάλληλα και πάω αποφασισμένος να παλέψω μέχρι το τέλος για το καλύτερο αποτέλεσμα» αναφέρει.

Ο Κύπριος αθλητής θα αγωνιστεί το Σάββατο, 7 Φεβρουάριου στην κατηγορία ανδρών -66kg.

Από το Παρίσι ο 21χρονος Τζουντόκα θα μεταβεί στην Τυνησία για το Αφρικανικό Όπεν στις 15 Φεβρουαρίου.

Τις προσπάθειες του Πέτρου Χριστοδουλίδη στηρίζουν η Allwyn Κύπρου, η Χαραλαμπίδης/Κρίστης, τα προγράμματα αθλητικών υποτροφιών #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη και Olympic Scholarships for Athletes L.A. 2028 της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ενώ έχει την αμέριστη συμπαράσταση του ΚΟΑ, της ΚΟΕ και της Ομοσπονδίας Τζούντο.