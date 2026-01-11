ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Σαμπαλένκα «βασίλισσα» στο Μπρισμπέιν, έφτασε τους 22 τίτλους στην καριέρα της

Έγραψε ιστορία στην Αυστραλία η τενίστρια από τη Λευκορωσία.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα κατέκτησε ακόμη έναν τίτλο στην Αυστραλία, καθώς νίκησε σήμερα τη Μάρτα Κόστιουκ στον τελικό του τουρνουά της κατηγορίας WTA 500 που ολοκληρώθηκε στο Μπρισμπέιν. Η Λευκορωσίδα τενίστρια επικράτησε με 6-4, 6-3, ύστερα από αγώνα που κράτησε μια ώρα και 18 λεπτά στην «Πατ Ράφτερ Αρίνα» και διατήρησε τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι.

Το δεύτερο τρόπαιο της Σαμπαλένκα στο Μπρισμπέιν είναι συνολικά το πέμπτο της στην Αυστραλία και το 22ο στην καριέρα της, με αποτέλεσμα να ξεπεράσει τη συμπατριώτισσά της, Βικτόρια Αζαρένκα, και να είναι πλέον μόνη τρίτη στη λίστα με τους περισσότερους τίτλους μεταξύ των εν ενεργεία τενιστριών, πίσω από τις Βίνους Ουίλιαμς και Ίγκα Σβιάτεκ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σαμπαλένκα κατέκτησε το τρόπαιο στο "Brisbane International" χωρίς να χάσει σετ, παρά τις προσπάθειες της 23χρονης Ουκρανής να το αλλάξει αυτό στο σημερινό τελικό.

Διαβαστε ακομη