Θετικότατο κλίμα και ομοψυχία στη Γενική Συνέλευση τής ΚΟΕΑΣ

Σε κλίμα απόλυτης σύμπνοιας, αλληλοκατανόησης, ενότητας, ομοψυχίας και συμπόρευσης, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου, 13 Δεκεμβρίου 2025, η Ετήσια Γενική Συνέλευση τής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου, στην Αίθουσα Συνεδρίων τού ΓΣΠ στη Λευκωσία. Στην παρουσία πέντε (5) εκπροσώπων από τον κάθε ένα από τους έξι Γυμναστικούς Συλλόγους και του επίτιμου προέδρου Αντώνη Δράκου, έγινε η ανάλυση των πεπραγμένων της χρονιάς στον κυπριακό στίβο. Των εργασιών τής Γενικής Συνέλευσης προήδρευσε ο πρόεδρος τού Γυμναστικού Συλλόγου Πράξανδρος Κερύνειας Σωτήρης Αδάμου.

Έκθεση προέδρου ΚΟΕΑΣ Περικλή Μάρκαρη

Ο πρόεδρος τής ΚΟΕΑΣ Περικλής Μάρκαρης στην ετήσια Έκθεσή του για τις δραστηριότητες τής Ομοσπονδίας στο 2025, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη φιλοξενία για πρώτη φορά τού Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ρίψεων, στις εγκαταστάσεις τού Εθνικού Σταδίου Στίβου ΓΣΠ στη Λευκωσία, τονίζοντας τα ευμενή σχόλια που ακούστηκαν από τις ξένες αποστολές, αλλά και την απόλυτη ικανοποίηση τής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου για την οργάνωση, φιλοξενία και διοργάνωση ενός απαιτητικού διήμερου αγωνιστικού προγράμματος. Αυτή η επιτυχία αυξάνει και τις υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας, η οποία θα διοργανώσει το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων και την επόμενη διετία. Για ακόμα μία χρονιά ο κόσμος αγκάλιασε το Cyprus International Athletics Meeting, τον Μάιο στη Λεμεσό, στο οποίο αγωνίστηκαν οι σπουδαίοι Ελλαδίτες αθλητές Μίλτος Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλής. Επισήμανε επιπρόσθετα την επιτυχημένη διεξαγωγή των πέντε αγώνων σε δημόσιο δρόμο, Cyprus Road Races Grand Prix, οι οποίοι έχουν πλέον καταστεί θεσμός και περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό τού μεγάλου κυπριακού δρομικού κινήματος.

Στην αρχή τής Έκθεσής του ο κ. Μάρκαρης έκανε εκτενή αναφορά στις επιτυχίες που είχε ο κυπριακός στίβος στις διεθνείς του υποχρεώσεις, όπως οι πέντε (5) γυναικείες παρουσίες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών / γυναικών στο Τόκιο, με την Ελένα Κουλιτσένκο να προκρίνεται στον τελικό τού ύψους και να κατακτά την 9η θέση και την Ολίβια Φωτοπούλου να προκρίνεται στα ημιτελικά των 200μ. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών, ο Ιωσήφ Κεσίδης κατέκτησε το ιστορικό πρώτο χρυσό μετάλλιο για την Κύπρο, ενώ η Βαλεντίνα Σάββα κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο (και οι δύο στη σφυροβολία), με άλλους τρεις αθλητές / αθλήτριές μας να προκρίνονται στον τελικό τού αγωνίσματός τους. Μετάλλια και επιτυχίες κατέγραψαν αθλητές και αθλήτριές μας και σε άλλες διεθνείς διοργανώσεις, όπως το Παγκόσμιο Κλειστού, το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων, το Ευρωπαϊκό Κ20, οι Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης, το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου, το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νεότητας, η Παγκόσμια Γυμνασιάδα και οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες.

Σε ό,τι αφορά την Εθνική μας Ομάδα ανδρών / γυναικών, ο κ. Μάρκαρης τόνισε ότι, παρά την πολύ καλή προσπάθεια όλων, επήλθε ο υποβιβασμός στη Γ΄ Κατηγορία τού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων, καθώς καταλάβαμε τη 14η θέση από 16 χώρες στη διοργάνωση τής Β΄ Κατηγορίας στο Μάριμπορ. Για τα έργα υποδομής, ο πρόεδρος της ΚΟΕΑΣ ανέφερε την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων τού Εθνικού Σταδίου Στίβου ΓΣΠ, για τη φιλοξενία τού Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ρίψεων, την τοποθέτηση νέου ελαστικού τάπητα στο ΓΣΖ, αλλά και τη συμφωνία τού ΚΟΑ με τον ΓΣΚ και τούς Δήμους Πάφου και Ιεροκηπίας, για ανακατασκευή τού σταδίου στίβου τής Γεροσκήπου, το οποίο θα φιλοξενεί τον Γυμναστικό Σύλλογο Κόροιβος.

Για τις οικονομικές ανάγκες της Ομοσπονδίας, ο πρόεδρος Περικλής Μάρκαρης είπε τα ακόλουθα: «Το τεκμηριωμένο αίτημα που έχουμε υποβάλει προς τον ΚΟΑ, για αύξηση της κρατικής επιχορήγησης στον κλασσικό αθλητισμό, σε επίπεδα που να ικανοποιούν τις σύγχρονες, ευρύτερες ανάγκες και πραγματικότητες του αθλήματος, παραμένει ακόμη αναπάντητο. Η ανοδική πορεία του στίβου δημιουργεί αυξημένες οικονομικές ανάγκες. Ο πληθωρισμός, το αυξημένο κόστος μετάβασης στο εξωτερικό και το νέο σύστημα πρόκρισης σε μεγάλες διοργανώσεις, στο οποίο η παγκόσμια κατάταξη ενέχει ουσιαστική σημασία, διογκώνουν τις οικονομικές μας υποχρεώσεις. Οφείλουμε όλοι οι φορείς να εξεύρουμε τις λύσεις προς εξυπηρέτηση των αναγκών του αθλήματος, στη νέα τάξη πραγμάτων». Κλείνοντας, ο κ. Μάρκαρης εξέφρασε τις θερμότατες ευχαριστίες του στον απερχόμενο γενικό διευθυντή τής ΚΟΕΑΣ Αντώνη Γεωργαλλίδη, ο οποίος αφυπηρετεί τον Ιανουάριο τού 2026, για την ευδόκιμη πολυετή υπηρεσία του στην Ομοσπονδία.

Έκθεση προέδρου Τεχνικής Επιτροπής ΚΟΕΑΣ Αντώνη Γεωργαλλίδη

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ομιλία τού γενικού διευθυντή τής ΚΟΕΑΣ και προέδρου τής Τεχνικής Επιτροπής Αντώνη Γεωργαλλίδη, καθώς, έπειτα από 41 χρόνια προσφοράς στον κυπριακό στίβο, αφυπηρετεί τον ερχόμενο Ιανουάριο. «Κυρίες και κύριοι, απευθύνομαι σε εσάς για τελευταία φορά με την ιδιότητα του προέδρου της Τεχνικής Επιτροπής και του γενικού διευθυντή της Ομοσπονδίας. Προσδοκώ ότι μετά τα τέλη Ιανουαρίου, που θα συνταξιοδοτηθώ, θα με διαδεχθεί στη θέση του διευθυντή άτομο που θα αφιερώσει χρόνο και θα καταθέσει όραμα σημαντικότερο από το δικό μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μού έχει προτείνει να παραμείνω για ένα συν ένα χρόνο, με τη διατήρησή μου στη θέση του προέδρου της Τεχνικής Επιτροπής και του τεχνικού συμβούλου. Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες στον επίτιμο πρόεδρο κ. Αντώνη Δράκο, με τον οποίο συνεργαστήκαμε στενά για τη δημιουργία της ΚΟΕΑΣ, το σημερινό πρόεδρο κ. Περικλή Μάρκαρη, για τη στενή συνεργασία που διατηρούμε στην επίτευξη των στόχων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που υπηρέτησαν το άθλημα στην επί 41 χρόνια παρουσίας μου στα διοικητικά της Ομοσπονδίας, τα εκάστοτε μέλη της Τεχνικής Επιτροπής και τους συναδέλφους στην ΚΟΕΑΣ, για τη συνεργασία και τη στήριξη που είχα. Προσδοκώ ότι αυτό το οικοδόμημα που στήσαμε, από το διαχωρισμό του ελληνικού με τον κυπριακό στίβο, θα τύχει ανάλογου σεβασμού και εκτίμησης, ώστε το άθλημά μας να συνεχίσει την ανοδική του πορεία. Πρέπει όλοι να θέσουν σε δεύτερη μοίρα την προσωπική ανέλιξη και να εργαστούν με γνώμονα τη διατήρηση του αθλήματος εκεί και όπου αξίζει να βρίσκεται. Θα είμαι δίπλα σε όλους για ό,τι και αν μου ζητηθεί και θα στηρίξω το έργο της Ομοσπονδίας», ήταν τα καταληκτικά σχόλια τού κ. Γεωργαλλίδη, εν μέσω χειροκροτημάτων των μελών τής Γενικής Συνέλευσης.

Σε ό,τι αφορά τον απολογισμό του ως πρόεδρος τής Τεχνικής Επιτροπής, ο Αντώνης Γεωργαλλίδης ανέφερε τις επιτυχίες των αθλητών και αθλητριών μας στις διεθνείς διοργανώσεις, οι οποίες ήταν και πάλι αρκετές στη χρονιά. «Ο Στίβος αξιολογείται για μια ακόμη χρονιά στην πρώτη θέση μεταξύ των αθλημάτων που καλλιεργούνται στην Κύπρο. Αυτό πρέπει να είναι το βασικό μας επιχείρημα κατά τις συζητήσεις μας με τον ΚΟΑ, στα ποσά που επιχορηγούμαστε. Εξάλλου, από τις 13 Σεπτεμβρίου του 2024, καταθέσαμε ολοκληρωμένη εισήγηση στον Οργανισμό, με συγκεκριμένους σχεδιασμούς που καλύπτουν όλο το φάσμα του αθλήματος. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν είχαμε οποιαδήποτε ανταπόκριση από την πλευρά του», επισήμανε ο κ. Γεωργαλλίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στη συνέχει στην επιτυχή διοργάνωση τού Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ρίψεων, τού διεθνούς μας μίτινγκ και των αγώνων σε δημόσιο δρόμο Cyprus Road Races Grand Prix. Επιπρόσθετα ο Αντώνης Γεωργαλλίδης κατέθεσε την ανησυχία του για το αναπτυξιακό πρόγραμμα τής ΚΟΕΑΣ, καθώς ο ΚΟΑ δεν προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια, ώστε οι Γυμναστικοί Σύλλογοι να προσελκύουν τα παιδιά και να τους παρέχουν το απαραίτητο αθλητικό υλικό.

Μετά τον απολογισμό από τούς κ.κ. Μάρκαρη και Γεωργαλλίδη, ακολούθησε η ανάγνωση τής Έκθεσης των Ελεγκτών για την περίοδο Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2024, η παρουσίαση των στοιχείων του οικονομικού απολογισμού για το 2025, έγινε συζήτηση για αρκετά θέματα και εγκρίθηκαν ο προϋπολογισμός και ο αθλητικός προγραμματισμός για το αθλητικό έτος 2026.

* Να σημειώσουμε, τέλος, ότι μετά τις εκλογές και την ανάδειξη τού νέου Διοικητικού Συμβουλίου στον Γυμναστικό Σύλλογο Πράξανδρος Κερύνειας, έχουν προταθεί και αντικατασταθεί οι εκπρόσωποί του στο Διοικητικό Συμβούλιο τής ΚΟΕΑΣ. Τη θέση των Χρυσόστομου Γεμέττα και Γιαννάκη Παπαϊωάννου θα πάρουν ο νυν πρόεδρος τού ΓΣΠρ Σωτήρης Αδάμου και η Θωμαΐς Πολυδώρου.