Παίρνει Τομιγιάσου ο Άγιαξ

Η Άρσεναλ μολονότι είχε συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο με τον Τακεχίρο Τομιγιάσου αποφάσισε να λύσει το συμβόλαιο του το περασμένο καλοκαίρι και να τον αφήσει ελεύθερο.

Ο Ιάπωνας διεθνής αμυντικός το καλοκαίρι του 2024 υπέγραψε την επέκταση της συνεργασίας του με την ομάδα του Λονδίνου για ένα επιπλέον χρόνο, μέχρι το καλοκαίρι του 2026, με οψιόν αυτόματης μάλιστα επέκτασης για ακόμη ένα έτος, αλλά οι συχνοί τραυματισμοί τού επέτρεψαν ν’ αγωνιστεί την περασμένη σεζόν μόλις για έξι λεπτά, ως αλλαγή.

Ο 27χρονος διεθνής δεξιός μπακ εντάχθηκε στο δυναμικό της Άρσεναλ το καλοκαίρι του 2021 από την Μπολόνια και από τότε είχε 84 συμμετοχές κι ένα γκολ στο ενεργητικό του, σε όλες τις διοργανώσεις. Από το καλοκαίρι ψάχνει για νέα ομάδα και τελικά συμφώνησε να ενταχθεί τον Ιανουάριο στον Άγιαξ, με συμβόλαιο μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

Ertsports