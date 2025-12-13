Νοσηλεύτηκε στην εντατική με πρόβλημα στο αναπνευστικό ο Ίαν Ρας!

Ο Ίαν Ρας βρίσκεται στο νοσοκομείο, αλλά πλέον είναι πολύ καλύτερα και μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει επιστρέψει στο σπίτι του για να γιορτάσει μαζί με την οικογένειά του.

Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ, προσβλήθηκε από βαρύτατη ίωση και χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο και μάλιστα να περάσει ένα διήμερο στην εντατική!

Πλέον έχει βγει από εκεί, αλλά παραμένει νοσηλευόμενος, αλλά ο οργανισμός του έχει αντιδράσει εξαιρετικά στη θεραπεία και εντός των επόμενων ημερών θα πάρει εξιτήριο.

sportfm.gr