Το αυτογκόλ του Κουλιεράκη δεν εμπόδισε τη Βόλφσμπουργκ

Αρκετά γκολ στο μενού του Σαββάτου

Η έλευση του Ντάνιελ Μπάουερ εδώ κι ένα μήνα έχει «μεταμορφώσει» τη Βόλφσμπουργκ, η οποία στο τέταρτο ματς επί των ημερών του 43χρονου προπονητή (αντικατέστησε τον Σιμόνις), πανηγύρισε μεγάλο «διπλό» στο «Μπορούσια Παρκ» επί της Γκλάντμπαχ (3-1), ενώ στις επιτυχίες επέστρεψε και η Χοφενχάιμ, που μετά την ήττα από τη Ντόρτμουντ, διέλυσε με 4-1 το Αμβούργο, που έχασε πέναλτι στο φινάλε, στην έδρα της.

Το αυτογκόλ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στο 22' δεν εμπόδισε τη Βόλφσμπουργκ να πάρει σκορ νίκης από το πρώτο 45λεπτο και με σωστή διαχείριση στο δεύτερο να φτάσει σε σπουδαίο «τρίποντο», χάρις στο οποίο πήρε βαθιά βαθμολογική... ανάσα.

Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τη Ζανκτ Πάουλι του Μανόλη Σάλιακα (έμεινε στον πάγκο). Επιβλήθηκε 2-1 στο Αμβούργο επί της Χαϊντενχάιμ, παρότι από το 45ο λεπτό αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο, λόγω της αποβολής του Σμιθ. Κατάφερε, όμως, να πετύχει και δεύτερο γκολ, να νικήσει και παρότι βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη να ευελεπιστεί σε ακόμη καλύτερη συνέχεια...

Στις επιτυχίες επέστρεψε η Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, που εκμεταλλεύτηκε την έδρα της κι επικράτησε με 1-0 της Αουγκσμπουργκ. Ο Δημήτρης Γιαννούλης βρέθηκε στο αρχικό σχήμα των φιλοξενούμενων (αντικαταστάθηκε στο 83'), που πέτυχαν γκολ ισοφάρισης στο 86' με τον Μπανκς, αλλά ακυρώθηκε μετά από υπόδειξη του VAR.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 14ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:

Ουνιόν Βερολίνου-Λειψία                3-1

(57' Μπερκ, 64' Ανσά, 90'+3' Σκάρκε - 60' Γκομίς)

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Άουγκσμπουργκ    1-0

(68' Ντόαν)

Γκλάντμπαχ-Βόλφσμπουργκ                1-3

(22' αυτ. Κουλιεράκης - 4',34' Βίμερ, 30' Αμούρα)

Ζανκτ Πάουλι-Χαϊντενχάιμ               2-1

(35',53' Κάαρς - 64' Πιέρινγκερ)

Χοφενχάιμ-Αμβούργο                     4-1

(8' Πρόμερ, 31' Καμπάκ, 65' Λέμπερλε, 74' Ασλάνι - 82' Φιλίπ)

Λεβερκούζεν-Κολωνία                   19:30

Κυριακή 14/12

Φράιμπουργκ-Ντόρτμουντ

Μπάγερν Μονάχου-Μάιντς

Βέρντερ Βρέμης-Στουτγκάρδη

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου         37

Λειψία                  29 -14αγ.

Ντόρτμουντ              28

Χοφενχάιμ               26 -14αγ.

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης   24 -14αγ.

Λεβερκούζεν             23

Στουτγκάρδη             22

Ουνιόν Βερολίνου        18 -14αγ.

Κολωνία                 16

Φράιμπουργκ             16

Γκλάντμπαχ              16 -14αγ.

Βέρντερ Βρέμης          16

Βόλφσμπουργκ            15 -14αγ.

Αμβούργο                15 -14αγ.

Άουγκσμπουργκ           13 -14αγ.

Ζανκτ Πάουλι            11 -14αγ.

Χαϊντενχάιμ             11 -14αγ.

Μάιντς                   6

 

