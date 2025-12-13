Χωρίς Ροντινέι η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Άρη
Με τον Ροντινέι εκτός αποστολής θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός το βράδυ της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον Άρη.
Με μεσημεριανή προπόνηση ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός την προετοιμασία του για το κυριακάτικο ματς με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη για τη 14η αγωνιστική της Super League.
Μετά το τέλος του προγράμματος στου Ρέντη, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή, από την οποία απουσιάζει ο Ροντινέι. Ο Βραζιλιάνος μπακ έμεινε εκτός, όπως και οι τραυματίες Πασχαλάκης, Ρέτσος και Μπιανκόν.
H αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.
