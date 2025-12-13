ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σαν να μην έλλειψε ποτέ ο Σαλάχ στο άνετο 2-0 της Λίβερπουλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σαν να μην έλλειψε ποτέ ο Σαλάχ στο άνετο 2-0 της Λίβερπουλ

Πρωταγωνίστησε ο Αιγύπτιος στη νίκη-ανάσα των κόκκινων επί της Μπράιτον

Η επιστροφή του Μο Σαλάχ στην ενδεκάδα της Λίβερπουλ, μετά την «θύελλα» που έφεραν στην ομάδα οι δηλώσεις του για τον προπονητή Αρνε Σλοτ, αλλά και τον τρόπο συμπεριφοράς του κλαμπ προς το πρόσωπό του, ήταν η μεγάλη είδηση του χθεσινού αγώνα με την Μπράιτον.

Οι κόκκινοι επιβλήθηκαν με 2-0 των «γλάρων» στο «Ανφιλντ», σε ματς που λίγο πριν το ημίωρο ανάγκασε τους οπαδούς των γηπεδούχων να σηκωθούν από τις θέσεις τους για να χειροκροτήσουν τον Αιγύπτιο σταρ, ο οποίος κλήθηκε από τον προπονητή του να περάσει στον αγωνιστικό χώρο αντί του τραυματία, Γκόμες (είχε μείνει εκτός αποστολής με την Ίντερ στο Champions League).

Ο Σαλάχ ήταν αρκετά κινητικός, από δική του ασίστ (εκτέλεση κόρνερ) ήρθε το δεύτερο γκολ του Εκιτικέ, ήταν αρκετά ήρεμος και χωρίς περιττές ενέργειες είχε σημαντική συνεισφορά στο «τρίποντο». Ο Μπάμπης Κωστούλας πήρε την θέση του Ρούτερ στο 82', χωρίς να μπορέσει να βοηθήσει την Μπράιτον στο μικρό χρονικό διάστημα που αγωνίστηκε.

Την ίδια ώρα, με το ίδιο σκορ (2-0), στο Λονδίνο, η Τσέλσι «καθάριζε» το παιχνίδι με την Έβερτον από το πρώτο κιόλας 45λεπτο. Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα έφτασε σε μία άνετη επικράτηση, μετά από τρία ματς χωρίς νίκη (δύο ισιοπαλίες, μία ήττα).

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Τσέλσι-Έβερτον                  2-0

(21' Πάλμερ, 45'+1 Γκουστό)

Λίβερπουλ-Μπράιτον              2-0

(1',60' Εκιτικέ)

Μπέρνλι-Φούλαμ 19:30

Άρσεναλ-Γουλβς 22:00

Κυριακή 14/12

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ

Σάντερλαντ-Νιούκαστλ

Γουέστ Χαμ-Άστον Βίλα

Μπρέντφορντ-Λιντς

Δευτέρα 15/12

Μάντσεστερ Γ.-Μπόρνμουθ

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

Άρσεναλ           33

Μάντσεστερ Σίτι   31

Άστον Βίλα        30

Τσέλσι            28 -16αγ.

Κρίσταλ Πάλας     26

Λίβερπουλ         26 -16αγ.

Μάντσεστερ Γ.     25

Έβερτον           24 -16αγ.

Μπράιτον          23 -16αγ.

Σάντερλαντ        23

Τότεναμ           22

Νιούκαστλ         22

Μπόρνμουθ         20

Μπρέντφορντ       19

Φούλαμ            17

Λιντς             15

Νότιγχαμ Φόρεστ   15

Γουέστ Χαμ        13

Μπέρνλι           10

Γουλβς             2

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χαρακίρι στο ΓΣΠ ο ΑΠΟΕΛ, έμεινε άσφαιρος κόντρα στην Ε.Ν. Ύψωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νέο σόου από τον Λεβαδειακό με γκολάρα από Κωστή

Ελλάδα

|

Category image

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Νίκησε με ανατροπή η πρωτοπόρος Αναγέννηση Δερύνειας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

«Έκαναν τρεις τελικές και σκόραραν και στις τρεις»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η «τριάρα» του Ακρίτα απέναντι στον Εθνικό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σαν να μην έλλειψε ποτέ ο Σαλάχ στο άνετο 2-0 της Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βαθιά ανάσα για τον Ακρίτα απέναντι στον Εθνικό που δεν σηκώνει κεφάλι

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

Το αυτογκόλ του Κουλιεράκη δεν εμπόδισε τη Βόλφσμπουργκ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: Ομόνοια Αρ. - Ανόρθωση 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η αποστολή της ΑΕΛ ενόψει Ολυμπιακού

ΑΕΛ

|

Category image

Παίρνει Τομιγιάσου ο Άγιαξ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θετικότατο κλίμα και ομοψυχία στη Γενική Συνέλευση τής ΚΟΕΑΣ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Χωρίς Ροντινέι η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Με αυτούς τους 11 ξεκινά η Ανόρθωση απέναντι στην Ομ. Αραδίππου

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με «λυτρωτή» τον Γκριεζμάν η Ατλέτικο επέστρεψε στα «τρίποντα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη