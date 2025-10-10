Ξεμούδιασε με πεντάρα η Ανόρθωση απέναντι στον Σπάρτακο

Τη φιλική αναμέτρηση με τον Σπάρτακο Κιτίου εκμεταλλεύτηκε ιδανικά η Ανόρθωση, επικρατώντας με 5-2 και βγάζοντας αντίδραση μετά τα τελευταία επίσημα αποτελέσματα.

Για τον Τιμούρ Κετσπάγια, το ματς αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να δώσει αγωνιστικά λεπτά σε παίκτες που δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής, ενώ παράλληλα εξήγαγε χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της δύσκολης συνέχειας στο πρωτάθλημα.

Τα γκολ για την ομάδα της Αμμοχώστου πέτυχαν οι Σόσα, Αγκουστίν, Θεοδώρου, Ηλία και Παρούτης, σε μια εμφάνιση με αρκετές θετικές ενδείξεις σε δημιουργία και αποτελεσματικότητα.