Μεγάλο διπλό για το ΑΠΟΕΛ στη Λεμεσό

O ΑΠΟΕΛ συνέχισε με νίκη και τη 2η αγωνιστική της ECOMMBX Basket League, επικρατώντας εκτός έδρας του Απόλλωνα με 90-88, σε ένα παιχνίδι με συναρπαστικό φινάλε στη Λεμεσό.

Μετά την επιτυχία της πρεμιέρας απέναντι στον Αχιλλέα Καϊμακλίου, οι «γαλαζοκίτρινοι» της Λευκωσίας πέτυχαν το δύο στα δύο, με κορυφαίο τον Nicolas Honor, ο οποίος πέτυχε 33 πόντους και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη.

Για τον Απόλλωνα αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ήττα, μετά το χαμένο ντέρμπι της πρεμιέρας με την ΑΕΛ, μένοντας χωρίς βαθμολογικό κέρδος στο ξεκίνημα της σεζόν. Οι κυανόλευκοι είχαν σε μεγάλη μέρα τον Τόμας ο οποίος πέτυχε 37 πόντους και μάλιστα δεν βγήκε ούτε λεπτό από το παρκέ.

Η συνέχεια στην 2η αγωνιστικής:

Σάββατο 11/10

Πετρολίνα ΑΕΚ - TRIA EKA AEL BC 17:00 / Cytavision

Κεραυνός - Fabricca Ε.Ν. Παραλιμνίου 18:00

Ανόρθωση - Διγενής Ακρίτας Μόρφου 19:00

Κυριακή 12/10

Αχιλλέας Καϊμακλίου - ΕΘΑ 17:00