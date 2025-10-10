ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κ21 Γερμανία – Ελλάδα 2-3: Ο Γαλανόλευκος τυφώνας παρέσυρε τα Πάντσερ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κ21 Γερμανία – Ελλάδα 2-3: Ο Γαλανόλευκος τυφώνας παρέσυρε τα Πάντσερ

Η Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας κοίταξε στα μάτια τη Γερμανία, λυγίζοντάς την με 3-2 με ανεπανάληπτη εκτός έδρας εμφάνιση, με την ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη να πετυχαίνει δεύτερη σερί νίκη στα προκριματικά του Euro 27, σκαρφαλώνοντας στην κορυφή του 6ου ομίλου.

Η Ελλάδα πάλεψε με όλες τις δυνάμεις της απέναντι στη πανίσχυρη Γερμανία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 6ου προκριματικού ομίλου του Euro 2027, με το ταλαντούχο και μαχητικό σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη να μην πτοείται από την ισοφάριση στο δεύτερο ημίχρονο και να πανηγυρίζει μαγικό διπλό (3-2) χάρη σε “χρυσό” γκολ του Ράλλη.

Είχε προηγηθεί ένα τρομερό ημίχρονο της γαλανόλευκης, με τον Κωνσταντίνο Κωστούλα και τον Στέφανο Τζίμα να στέλνουν την μπάλα στο πλεκτό δύο φορές μέσα σε δύο λεπτά. Τα Πάντσερ επέστρεψαν στο δεύτερο μέρος, κάνοντας το 2-2, αλλά το γκολ του Ράλλη, έπειτα από όμορφη ατομική του ενέργεια, χάρισε το τρίποντο στην ομάδα του.

Λυγίζοντας λοιπόν την δευτεραθλήτρια Ευρώπης, η Ελλάδα έκανε το “2 στα 2”, ανεβαίνοντας με αυτόν τον τρόπο στην κορυφή της βαθμολογίας του ομίλου με έξι βαθμούς.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΑΠΟΕΛ σε πορεία διάκρισης!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με το δεξί και με τίτλο ο Παφιακός!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κ21 Γερμανία – Ελλάδα 2-3: Ο Γαλανόλευκος τυφώνας παρέσυρε τα Πάντσερ

Ελλάδα

|

Category image

Πρόστιμο με αναστολή στην Άρσεναλ για παραβίαση του κανονισμού εισιτηρίων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μεγάλο διπλό για το ΑΠΟΕΛ στη Λεμεσό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ένα ματς μακριά από την παρθενική του συμμετοχή σε Μουντιάλ το Μπενίν, την πάτησε η Νότια Αφρική!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεμούδιασε με πεντάρα η Ανόρθωση απέναντι στον Σπάρτακο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ο Τζόμπε Μπέλιγχαμ θέλει να φύγει από τη Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επέστρεψε σε αγώνα της Φενέρμπαχτσε μετά από 372 ημέρες ο Γουίλμπεκιν

EUROLEAGUE

|

Category image

Τέιλορ: «Σταματήστε να περιμένετε την τελειότητα από εμάς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέος αέρας, νέα ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

Το φιλί και η αγκαλιά του Ηλιόπουλου στον Ζίνι για την ανανέωση του συμβολαίου του!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έκανε περίπατο κόντρα στο Λιχτενστάιν και διατήρησε ζωντανές τις λιγοστές ελπίδες πρόκρισής του το Καζακστάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστρέφει δυναμικά ο Γιόβετιτς – Φουλ ρυθμοί και... προσεχώς δράση!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ανακοίνωση-θέση της EuroLeague για το NBA Europe και τις διαπραγματεύσεις της με NBA και FIBA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη