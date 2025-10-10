Κ21 Γερμανία – Ελλάδα 2-3: Ο Γαλανόλευκος τυφώνας παρέσυρε τα Πάντσερ

Η Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας κοίταξε στα μάτια τη Γερμανία, λυγίζοντάς την με 3-2 με ανεπανάληπτη εκτός έδρας εμφάνιση, με την ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη να πετυχαίνει δεύτερη σερί νίκη στα προκριματικά του Euro 27, σκαρφαλώνοντας στην κορυφή του 6ου ομίλου.

Η Ελλάδα πάλεψε με όλες τις δυνάμεις της απέναντι στη πανίσχυρη Γερμανία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 6ου προκριματικού ομίλου του Euro 2027, με το ταλαντούχο και μαχητικό σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη να μην πτοείται από την ισοφάριση στο δεύτερο ημίχρονο και να πανηγυρίζει μαγικό διπλό (3-2) χάρη σε “χρυσό” γκολ του Ράλλη.

Είχε προηγηθεί ένα τρομερό ημίχρονο της γαλανόλευκης, με τον Κωνσταντίνο Κωστούλα και τον Στέφανο Τζίμα να στέλνουν την μπάλα στο πλεκτό δύο φορές μέσα σε δύο λεπτά. Τα Πάντσερ επέστρεψαν στο δεύτερο μέρος, κάνοντας το 2-2, αλλά το γκολ του Ράλλη, έπειτα από όμορφη ατομική του ενέργεια, χάρισε το τρίποντο στην ομάδα του.

Λυγίζοντας λοιπόν την δευτεραθλήτρια Ευρώπης, η Ελλάδα έκανε το “2 στα 2”, ανεβαίνοντας με αυτόν τον τρόπο στην κορυφή της βαθμολογίας του ομίλου με έξι βαθμούς.