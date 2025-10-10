Επέστρεψε σε αγώνα της Φενέρμπαχτσε μετά από 372 ημέρες ο Γουίλμπεκιν

Ήταν πολλές οι 372 μέρες που απουσίαζε από τα παρκέ σε παιχνίδι Ευρωλίγκας ο Σκότι Γουίλμπεκιν, ο οποίος επέστρεψε και τέθηκε στη διάθεση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για την αναμέτρησης της Φενέρμπαχτσε με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο 32χρονος είχε αγωνιστεί μόλις δύο λεπτά στην περσινή διοργάνωση, αφού στην πρεμιέρα των Τούρκων με τον Ολυμπιακό υπέστη ρήξη χιαστού και έχασε όλη τη χρονιά, που η ομάδα του κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο.

Ο έμπειρος γκαρντ πλέον είναι 100% έτοιμος και βρίσκεται στη δωδεκάδα των πρωταθλητών Ευρώπης για το αποψινό παιχνίδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.