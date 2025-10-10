Επέστρεψε σε αγώνα της Φενέρμπαχτσε μετά από 372 ημέρες ο Γουίλμπεκιν
Αναμονή τέλος για τον Σκότι Γουίλμπεκιν που βρίσκεται στη δωδεκάδα της Φενέρμπαχτσε για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα.
Ήταν πολλές οι 372 μέρες που απουσίαζε από τα παρκέ σε παιχνίδι Ευρωλίγκας ο Σκότι Γουίλμπεκιν, ο οποίος επέστρεψε και τέθηκε στη διάθεση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για την αναμέτρησης της Φενέρμπαχτσε με τον Ερυθρό Αστέρα.
Ο 32χρονος είχε αγωνιστεί μόλις δύο λεπτά στην περσινή διοργάνωση, αφού στην πρεμιέρα των Τούρκων με τον Ολυμπιακό υπέστη ρήξη χιαστού και έχασε όλη τη χρονιά, που η ομάδα του κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο.
Ο έμπειρος γκαρντ πλέον είναι 100% έτοιμος και βρίσκεται στη δωδεκάδα των πρωταθλητών Ευρώπης για το αποψινό παιχνίδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.