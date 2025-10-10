Ένα ματς μακριά από την παρθενική του συμμετοχή σε Μουντιάλ το Μπενίν, την πάτησε η Νότια Αφρική!

Σε μεγάλο θρίλερ έχει εξελιχτεί ο 3ος όμιλος της αφρικανικής ζώνης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με το Μπενίν να ανεβαίνει στην κορυφή της βαθμολογίας μία αγωνιστική πριν το φινάλε!

Η ομάδα του Γκέρνοτ Ρορ επικράτησε 1-0 της Ρουάντα εκτός έδρας με γκολ του Τοσέν στο 80ό λεπτό και εκμεταλλεύτηκε το 0-0 της Νότιας Αφρικής στη Ζιμπάμπουε, ανεβαίνοντας πρώτη με 17 βαθμούς έναντι 15 της «μπαφάνα μπαφάνα».

Στους 14 πόντους βρίσκουμε τη Νιγηρία, που επιβλήθηκε 2-1 του Λεσότο εκτός έδρας με γκολ των Τροστ-Εκόνγκ και Άνταμς, με τους «σούπερ αετούς» να υποδέχονται το Μπενίν την τελευταία αγωνιστική και να χρειάζονται νίκη για να κάνουν την ανατροπή και να μπουν στην πρώτη δυάδα.

Οι Νοτιοαφρικανοί από την άλλη θα παίξουν εντός έδρας με τη Ρουάντα στις 14/10, ξέροντας πως με νίκη θα είναι σίγουρα στη δυάδα – με τον πρώτο να πηγαίνει στην τελική φάση και τον δεύτερο να δύναται να συνεχίσει στα μπαράζ.

Υπενθυμίζεται πως από τη Νότια Αφρική αφαιρέθηκαν τρεις βαθμοί λόγω της παράτυπης χρησιμοποίησης ποδοσφαιριστή σε αγώνα με το Λεσότο.

sportfm.gr