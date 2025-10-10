Το φιλί και η αγκαλιά του Ηλιόπουλου στον Ζίνι για την ανανέωση του συμβολαίου του!

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Ζίνι, με τις δύο πλευρές να επεκτείνουν τη συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2029!

Ο 23χρονος Ανγκολέζος επιθετικός έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο, με την ΑΕΚ να δημοσιεύει φωτογραφίες από τη συνάντησή του με τον ιδιοκτήτη της, Μάριο Ηλιόπουλο!

Οι δυο τους τα είπαν σε πολύ καλό κλίμα, με τον ισχυρό άνδρα της Ένωσης να αγκαλιάζει και να φιλά τον Ζίνι, με τους δυο τους να χαμογελούν πλατιά μπροστά στον φωτογραφικό φακό!

sportfm.gr