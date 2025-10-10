Τέιλορ: «Σταματήστε να περιμένετε την τελειότητα από εμάς»

Ο διαιτητής της Premier League, Άντονι Τέιλορ, επέκρινε την κουλτούρα της «προσδοκίας τελειότητας», στην οποία υπόκεινται οι διαιτητές, και λέει ότι η οικογένειά του δεν πηγαίνει πλέον στους αγώνες του, λόγω της κακοποίησης που δέχεται.

Σε συνέντευξή του στο BBC Sport, μίλησε δημόσια για πρώτη φορά για το ότι στοχοποιήθηκε από οπαδούς της Ρόμα, καθώς περπατούσε σε ένα αεροδρόμιο με την οικογένειά του, μετά τον τελικό του Europa League του 2023.

«Αυτή είναι η χειρότερη κατάσταση που έχω αντιμετωπίσει όσον αφορά την κακοποίηση. Όχι μόνο επειδή ταξίδευα με μέλη της οικογένειάς μου εκείνη την εποχή, αλλά υπογραμμίζει επίσης τον αντίκτυπο της συμπεριφοράς των ανθρώπων στους άλλους. Ακόμα και σε έναν τέτοιο αγώνα, όπου στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν σημαντικά λάθη στο παιχνίδι» τόνισε και πρόσθεσε:

«Για μένα, αυτή είναι μια μεγάλη πηγή απογοήτευσης, αγανάκτησης, θυμού.

Γιατί αυτό είναι αποδεκτό, δεν ξέρω - γιατί είμαι σίγουρος ότι αυτά τα άτομα δεν θα ήθελαν κάποιος να γυρίσει και να το πει αυτό σε αυτά ή στα δικά τους παιδιά. Σε κάνει να αναλογιστείς αν έκανες λάθος που ταξίδεψες με την οικογένειά σου εξαρχής. Δεν έχουν πάει σε κανέναν αγώνα από τότε».

Ο 46χρονος λέει ότι ανησυχεί τόσο πολύ για τις συμπεριφορές απέναντι στους διαιτητές, ώστε υπάρχουν φορές που σκέφτεται: «Αξίζει τον κόπο όλο αυτό;».

Παραδέχεται, βέβαια, ότι το να είσαι διαιτητής κορυφαίας κατηγορίας είναι μια από τις καλύτερες δουλειές στον κόσμο.

Διαιτητής της Premier League 15 χρόνια, διαιτήτευσε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022, τα τελευταία δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και σε τελικούς τόσο του Ευρωπαϊκού Super Cup όσο και του Nations League.

Τόνισε ότι η προσέγγιση του ποδοσφαίρου «νίκη με κάθε κόστος» έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και την απόδοση των νυν και μελλοντικών