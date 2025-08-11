Mε Αλιασίμ ο Τσιτσιπάς εάν περάσει τον Μπονζί

Το εισιτήριο για τον τέταρτο γύρο του Cincinnati Open πήρε το βράδυ της Δευτέρας (11/08) ο Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ.

Ο Καναδός τενίστας, Νο. 28 της παγκόσμιας κατάταξης προκρίθηκε στους «16» του ATP 1000 μετά την εγκατάλειψη του Γάλλου, Αρτούρ Ρίντερκνες, και ενώ το παιχνίδι ήταν στο δεύτερο σετ και στο 4-2 υπέρ του Αλιασίμ (7-6, 4-2).

Κάπως έτσι, ο 28χρονος θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Μπεντζαμίν Μπονζί.

Πηγή: sport-fm.gr