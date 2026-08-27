Oμόνοια: Όλες οι ημερομηνίες για τη League Phase

Το μεσημέρι της Παρασκευής (28/08) η Ομόνοια θα μπει στην κληρωτίδα για να μάθει τους αντιπάλους της στη League Phase του Europa League για τη σεζόν 2026-27.

Οι πράσινοι θα μάθουν τους οκτώ αντιπάλους τους και ποιους θα αντιμετωπίζουν εντός και ποιους εκτός έδρας.

Πιο κάτω είναι οι ημερομηνίες κάθε αγωνιστικής:

1η Αγωνιστική: 16/17 Σεπτεμβρίου

2η Αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου

3η Αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου

4η Αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου

5η Αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου

6η Αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου

7η Αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027

8η Αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027