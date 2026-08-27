Oμόνοια: Όλες οι ημερομηνίες για τη League Phase
ΓΗΠΕΔΟ
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Πότε θα γίνει η κάθε αγωνιστική
Το μεσημέρι της Παρασκευής (28/08) η Ομόνοια θα μπει στην κληρωτίδα για να μάθει τους αντιπάλους της στη League Phase του Europa League για τη σεζόν 2026-27.
Οι πράσινοι θα μάθουν τους οκτώ αντιπάλους τους και ποιους θα αντιμετωπίζουν εντός και ποιους εκτός έδρας.
Πιο κάτω είναι οι ημερομηνίες κάθε αγωνιστικής:
1η Αγωνιστική: 16/17 Σεπτεμβρίου
2η Αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου
3η Αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου
4η Αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου
5η Αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου
6η Αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου
7η Αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027
8η Αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027