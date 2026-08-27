Τα εγγυημένα χρήματα στα ταμεία της Ομόνοιας κι αυτά που θα διεκδικήσει

Mε την πρόκριση της στη League Phase του Europa League, πέραν από την επέκταση της ευρωπαϊκής της πορείας στην δεύτερη τη τάξει κατηγορία, εξασφάλισε και ένα σεβαστό ποσό.

Συγκεκριμένα, με την συμμετοχή της στη League Phase έχουν εγγυημένα 4.310.000 ευρώ.

Από εκεί και πέρα, θα διεκδικήσει κι άλλα ποσά από τα αποτελέσματά της, με κάθε ισοπαλία να προσφέρει 150.000 ευρώ και η νίκη 450.000 ευρώ. Επίσης, σε όσο υψηλότερη θέση τερματίσει κάθε ομάδα στη League Phase τόσο περισσότερα χρήματα θα λάβει από το μπόνους. Ακόμη θα δοθούν 600.000 ευρώ έξτρα για τις ομάδες που θα τερματίσουν από 1-8, 300.000 ευρώ έξτρα για τις ομάδες από 9-16.

Οι ομάδες θα έχουν έσοδα και από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, με την UEFA να συστήνει ένα νέο σύστημα διανομής των εσόδων, το οποίο ονομάζεται value pillar, δηλαδή πυλώνα αξίας και ουσιαστικά είναι ο συνδυασμός του market pool και της κατάταξης της ομάδας (club coefficients).

Εφόσον η ευρωπαϊκή πορεία συνεχιστεί, πιο κάτω είναι τα μπόνους:

-300.000 ευρώ για πρόκριση στην επόμενο νοκ άουτ γύρο (αν δηλαδή τερματίσει μέχρι την 24η θέση της τελικής βαθμολογίας)

-1,75 εκατ. ευρώ για πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης

-2,5 εκατ. ευρώ για πρόκριση στους 8