Ντιονί ξέρω ότι το έκανες ξανά!

Χατ τρικ πέτυχε ο Ντιονί στον αγώνα της Ομόνοιας με την Σεντ Τρούιντεν στο ΓΣΠ (οι πράσινοι κέρδισαν τελικά με 4-2).

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής σκόραρε δυο γκολ στο πρώτο μισάωρο του παιχνιδιού, το πρώτο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 16’ και το δεύτερο στο 29’ με πλασέ. Στο 50’, μετά από νέα ασίστ του Εβάντρο, αύξησε τον δείκτη του σκορ.

Αυτό είναι το τρίτο χατ τρικ στην καριέρα του.

Η πρώτη φορά ήταν στις 7 Σεπτεμβρίου 2013 όταν σκόραρε τρεις φορές για λογαριασμό της Στάντε Μοντόις στη νίκη με 3-1 επί της Λε Πόντετ.

Η δεύτερη ήταν την 1η Μαΐου 2026 στο 5-0 της Μανίσα απέναντι στην Σακαρίασπορ.