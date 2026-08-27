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Μπεργκ: «Είμαι πολύ χαρούμενος με την ποιότητα που έβγαλαν οι παίκτες» - Τι είπε για τον Κούσουλο

ΓΗΠΕΔΟ

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Μπεργκ: «Είμαι πολύ χαρούμενος με την ποιότητα που έβγαλαν οι παίκτες» - Τι είπε για τον Κούσουλο

Τα όσα δήλωσε ο Χένινγκ Μπεργκ στη συνέντευξη Τύπου.

Εμφανώς ικανοποιημένος ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ μετά τη μεγάλη νίκη επί της Σεντ Τρούιντεν (4-2) και την πρόκριση στη League Phase του Europa league, δήλωσε τα ακόλουθα στη συνέντευξη Τύπου:

«Είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόκριση μετά τον αποκλεισμό από την Καϊράτ. Αυτός ήταν ο στόχος. Η απόδοση μας ήταν πολύ καλή, είχαμε ποιότητα, δουλέψαμε σκληρά και τα καταφέραμε. Ο αρχικός στόχος ήταν το Champions League, όμως, εκεί αποκλειστήκαμε αλλά τώρα είμαστε χαρούμενοι, για την πρόκριση στο Europa League. Τώρα κοιτάζουμε το πρωτάθλημα, έχουμε το πρώτο ματς και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. 

Είμαι πολύ χαρούμενος με την ποιότητα που έβγαλαν οι παίκτες. Ο Ελ Τόρο έκανε χατ-τρικ και είναι ένας πολύ καλός παίκτης, έξυπνος. Ακόμα δεν είναι απόλυτα έτοιμος και είναι εκπληκτικό αυτό που έκανε απόψε. Μην ξεχνάμε και ότι αν ο Νικόλας δεν κυνηγούσε τη φάση, το ματς θα πήγαινε στην παράταση, ίσως και πέναλτι. Όλα τα γκολ είναι σημαντικά».

Όσοον αφορά το πλάνο του σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, απάντησε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε στο Europa League  όπου υπάρχουν πιο ποιοτικές ομάδες, θα είναι ένα καλό τεστ για τους παίκτες μας και μια μεγάλη πρόκληση. Φυσικά θέλουμε να κερδίσουμε και το πρωτάθλημα, πέρσι τα καταφέραμε να συνδυάσουμε Ευρώπη και πρωτάθλημα πολύ επιτυχημένα. Θα δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε φέτος όμως η κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι πολύ, πολύ σημαντική για εμάs».

Ο Νορβηγός προπονητής ρωτήθηκε, επίσης, αν ο Κούσουλος θα αποχωρήσει από την ομάδα: «Νομίζω ήταν πολύ χαρούμενος για την πρόκριση. Το μεταγραφικό παράθυρο είναι ανοικτό και θα δούμε τι θα γίνει. Σίγουρα αν φύγει, πρέπει να έρθει κάποιος άλλος. Αν βρεθεί αντικαταστάτης, ίσως αποχωρήσει. Ο Κούσουλος είναι εδώ πολλά χρόνια, από τότε που πρωτοήρθα και βοήθησε πολύ αγωνιστικά αλλά είναι και μια πολύ δυνατή παρουσία στα αποδυτήρια. Θα δούμε τι θέλει να κάνει και τι μπορούμε να προσθέσουμε στην ομάδα, είναι ανοικτό».

 

 

 

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ΟΜΟΝΟΙΑ

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