Καταγγελίες Ακρίτα σε Ανόρθωση: «Τραμπουκισμοί, κλώτσησαν την πόρτα και μας όρμηξαν»

Διαβάστε όσα ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας της Χλώρακας μετά το τέλος του αγώνα:

«Θεωρώ ότι αν δεν έπαιρνε τη νίκη στο τέλος της ημέρας η Ανόρθωση θα μέναμε μέχρι τα μεσάνυχτα εδώ μέχρι να μπει το γκολ. Είμαστε σε μια φιλόξενη έδρα, ντρέπομαι που το λέω αυτό, ντρέπομαι για το ποδόσφαιρο, την κατάσταση αυτή που αντιμετωπίσαμε σε μια ιστορική εδρα. Θέλω ν’ αναφερθώ στους τραμπουκισμούς που δεχθήκαμε στα boxes, είχαμε μωρά μαζί μας, κλώτσησαν την πόρτα και μπήκαν με το ετσι θέλω και μας όρμηξαν. Αυτό το πράγμα είναι ντροπή για το ποδόσφαιρο».