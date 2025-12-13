Οι επιλογές των Νικολάου και Ανγκελόφσκι στο «Στέλιος Κυριακίδης»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε τις συνθέσεις των δύο ομάδων
Ακρίτας Χλώρακας και Εθνικός Άχνας κοντράρονται στο «Στέλιος Κυριακίδης» στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, σε ένα παιχνίδι με βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες.
Ακρίτας: Περντρέου, Καμπλάν, Ρομό, Ρέινολντς, Φερνάντεθ ,Άντονι, Κάστρο, Χατζηβασίλη, Ζάμπελιν, Βασιλείου
Εθνικός: Φλόρες, Φελίπε, Σέχας, Λομοτέι, Γκονθάλεθ, Ψάλτης, Κονφέ, Ππαγεωργίου, Αντερέγκεν, Οφόρι, Μπρένο