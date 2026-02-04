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After Derby S01E09: Ο Καμορανέζι, οι αλλαγές του Μπεργκ, η ΑΕΛ και το ντέρμπι στην Πάφο

ΓΗΠΕΔΟ

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After Derby S01E09: Ο Καμορανέζι, οι αλλαγές του Μπεργκ, η ΑΕΛ και το ντέρμπι στην Πάφο

Χριστόφορος Χριστοφή και Αντρέας Ψάλτης επιστρέφουν στο... After Derby αναλύοντας την επικαιρότητα, τα δύο παιχνίδια κυπέλλου και το εξ αναβολής ντέρμπι στο «Στ. Κυριακίδης»

Πλούσια δράση σήμερα Τετάρτη (4/2) με αγώνες κυπέλλου και εξ αναβολής ντέρμπι για την 15η αγωνιστική.

Ο Κετσπάγια έγινε... Καμορανέζι αλλά η Ανόρθωση προσπαθεί ακόμα να βρει λύσεις. 

Θα κάνει αλλαγές ο Μπεργκ με την ΑΕΛ; 

Μπορεί ο Ούγκο Μαρτίνς να δραπετεύσει με διπλό πρόκρισης από την Λευκωσία; 

Θα επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί ο Απόλλωνας;

Στην κόψη του ξυραφιού το Πάφος - ΑΠΟΕΛ στο «Στέλιος Κυριακίδης». 

Δείτε την συζήτηση στο βίντεο πιο κάτω:

 

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