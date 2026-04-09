Άφησε ελπίδα ανατροπής η ΑΕΛ

Αντίδραση και πάθος δίνουν στην ΑΕΛ πίστη για τον επαναληπτικό και την πρόκριση στον τελικό

Η ήττα με 1-2 από την Πάφο στον πρώτο ημιτελικό Κυπέλλου άφησε την ΑΕΛ με την πλάτη στον τοίχο, . Για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό όμως, η ομάδα της Λεμεσού έδειξε σημάδια ζωής, πάθος και κυρίως αντίδραση, και αυτό ίσως αποδειχθεί σημαντικό.

Η ΑΕΛ μπήκε στο παιχνίδι με διάθεση να παλέψει, να πιέσει και να δείξει ότι δεν έχει εγκαταλείψει τη σεζόν. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, δεν κατέρρευσε όπως σε προηγούμενα παιχνίδια. Αντίθετα, έβγαλε χαρακτήρα, ανέβασε ρυθμό και προσπάθησε να επιστρέψει, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι παραμένει «ζωντανή» στη μάχη της πρόκρισης.

Αυτή η αγωνιστική εικόνα είναι ίσως το μεγαλύτερο κέρδος για την ομάδα. Η αντίδραση, η ένταση και η διάθεση που έβγαλαν οι ποδοσφαιριστές δημιουργούν μια βάση αισιοδοξίας ενόψει του επαναληπτικού. Στο ποδόσφαιρο, η ψυχολογία και η πίστη μπορούν να αλλάξουν τα πάντα, ειδικά σε διπλά παιχνίδια όπου τίποτα δεν έχει τελειώσει από τον πρώτο αγώνα.

Σίγουρα, η αποστολή στον επαναληπτικό δεν θα είναι εύκολη. Η Πάφος έχει το προβάδισμα και την ποιότητα να το διαχειριστεί. Ωστόσο, αν η ΑΕΛ παρουσιαστεί με το ίδιο πάθος και ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση, τότε έχει κάθε δικαίωμα να πιστεύει στην ανατροπή.

Το ζητούμενο πλέον δεν είναι απλώς να παίξει καλά, αλλά να συνδυάσει την καλή εμφάνιση με αποτελεσματικότητα. Να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της, να περιορίσει τα λάθη και να δείξει την ίδια αποφασιστικότητα μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η χθεσινή ήττα μπορεί να πόνεσε, αλλά ίσως να ήταν και το «ξυπνητήρι» που χρειαζόταν η ΑΕΛ. Αν καταφέρει να χτίσει πάνω σε αυτή την εμφάνιση, τότε ο επαναληπτικός δεν θα είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά μια πραγματική ευκαιρία για μια μεγάλη ανατροπή και πρόκριση στον τελικό.

Αντρέας Πολυκάρπου

