«Καρφιά» προς την ΚΟΠ έριξε ο Λεβέντης

«Τεράστια η ευθύνη της ΚΟΠ που αποδέχθηκε δύο άπειρους διαιτητές»

Με αφορμή τη χτεσινή πρώτη αναμέτρηση των ημιτελικών του κυπέλλου απέναντι στην Πάφο, έκανε δηλώσεις στον Supersport 104, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΛ.

Δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις του:

Για την ήττα από την Πάφο: «Το χθεσινό παιχνίδι το χωρίζουμε σε τρεις ενότητες. Στο αγωνιστικό, τη διαιτησία και τον κόσμο. Δεν αξίζαμε να χάσουμε, ένα πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν η ισοπαλία. Είναι ένα αποτέλεσμα που μας στεναχωρεί όμως υπάρχει ο επαναληπτικός στον οποίο καλούμαστε να ανατρέψουμε τα δεδομένα. Ίσως το ότι ο στόχος είναι μόνο η νίκη να είναι καλύτερα. Σίγουρα έχουμε απέναντί μας μια ποιοτική ομάδα, με μπάτζετ 20 εκατομμυρίων, όμως πιστεύουμε ότι μπορούμε να ανατρέψουμε τα δεδομένα».

Για τη διαιτησία: «Κάναμε ενέργειες πριν το παιχνίδι, μόλις ορίστηκαν οι διαιτητές και πήραμε διαβεβαιώσεις. Πραγματικά ότι έχουν οριστεί δύο διαιτητές από την Εσθονία, εκ των οποίων ο ένας δεν έχει επαφή με το VAR και ο άλλος οι τελευταίοι αγώνες είναι Κ21. Πως γίνεται η ΚΟΠ να επιλέγει ένα τέτοιο διαιτητή, με μικρή εμπειρία να διαιτητεύσει ένα τέτοιο αγώνα. Από την Ομοσπονδία μας ενημέρωσαν πως τηρήθηκαν οι σωστές διαδικασίες και πάρθηκε η έγκριση από την ΟΥΕΦΑ που έστειλε αυτούς. Έπρεπε η ΚΟΠ να αντιδράσει και να ζητήσει διεθνή διαιτητή. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε μια γραμμή οφσάιντ πριν καν χτυπηθεί η μπάλα. Το πότε θα τοποθετήσεις τη γραμμή παίζει μεγάλο ρόλο. Δεν διαχειρίστηκε και το παιχνίδι σωστά. Θεωρούμε ότι είναι τεράστια η ευθύνη της ΚΟΠ που αποδέχθηκε δύο άπειρους διαιτητές. Αν θα έρχονται τέτοιου επιπέδου διαιτητές, να μείνουμε με τους Κύπριους να γλυτώνουμε τα έξοδα. Δεν είχε καμία διαφορά ο συγκεκριμένος διαιτητής με τους δικούς μας; Καμία. Τη φάση με τη γραμμή την είδαμε μετά το παιχνίδι. Ευελπιστούμε ότι στον επαναληπτικό θα επιλεγεί διαιτητής Elite».

Για τον κόσμο: «Για ακόμη μια φορά απέδειξε πόσο παθολογικά αγαπά την ομάδα του. Ο ΑΕΛίστας είναι δίπλα στην ομάδα του, ήρθε μαζικά στο γήπεδο, στήριξε την ομάδα και τους παίκτες καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στον επαναληπτικό εννοείται ότι θα εξαντληθούν τα εισιτήρια που μας αναλογούν. Η μαζικότητα του κόσμου της ΑΕΛ είναι βαρόμετρο και θα πρέπει να την κρατήσουμε και στη νέα σεζόν».

Για το συμβόλαιο του Μάρτινς: «Προς το παρόν δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Μόνο όταν ολοκληρωθεί η σεζόν».

Για το οικονομικό: «Νομίζω σε αυτό το κομμάτι κάνουμε πρωταθλητισμό. Είναι ξεκάθαρο. Μπορούμε πλέον να προσεγγίζουμε και ανθρώπους που παλιά δεν μπορούσαν να προσεγγιστούν. Σίγουρα το να έχεις ένα καλό προϊόν παίζει το ρόλο του. Δυστυχώς αυτά τα δύο χρόνια ψαχνόμαστε όμως είμαστε σίγουροι με τις επιλογές που έγιναν με Νταμάτο και Θύμιο θα πάμε καλύτερα»

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

