Βρε καλώς τα παιδιά

Τέλος στον… κατήφορο έβαλε η ΑΕΛ το βράδυ του Σαββάτου (04/04) στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Οι γαλαζοκίτρινοι επέστρεψαν στον δρόμο των επιτυχιών με νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίππου και ανάσανε… καθαρό αέρα. Ο προβληματισμός των τελευταίων εβδομάδων άγγιζε τους πάντες στην ομάδα της Λεμεσού, ωστόσο το… ταμείο αργεί, καθώς υπάρχει δρόμος σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Η ΑΕΛ σήκωσε κεφάλι την κατάλληλη στιγμή, καθώς σε τρεις μέρες ακολουθεί το παιχνίδι με την Πάφο FC, ο πρώτος μεταξύ τους ημιτελικό για το κύπελλο. Στο κατάμεστο -όπως αναμένεται- «Άλφαμεγα Stadium» η ομάδα της Λεμεσού θα επιχειρήσει να κάνει το πρώτο βήμα, έχοντας την ψυχολογία με το μέρος της. Στις δύο αναμετρήσεις λοιπόν με τους γαλάζιους, θα χρειαστούν άπαντες, οι οποίοι «φώναξαν» παρών στο χθεσινό παιχνίδι.

Ο Σάβο πήρε ξανά το όπλο του και βρήκε τον δρόμο για τα δίχτυα. Σκόραρε τα πρώτα δύο γκολ για λογαριασμό της ΑΕΛ πάνω στην… ώρα, που η ομάδα του τον χρειάζεται για να δώσει λύσεις στο σκοράρισμα. Ο 26χρονος πέτυχε για δεύτερη φορά δύο γκολ με τη φανέλα των γαλαζοκιτρίνων. Προηγήθηκε η νίκη με 2-0 επί του Ακρίτα στις 17 Ιανουαρίου.

Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ δεν έχουν άλλο… δρόμο. Καλούνται να ανεβάσουν εκ νέου την απόδοση τους, να σταθεροποιηθούν και να δείξουν πως μπορούν για το μεγάλο βήμα, κόντρα σε ένα ποιοτικό αντίπαλο. Αν χτίσουν στην χθεσινή νίκη, τότε… όλα είναι πιθανά.