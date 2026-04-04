Μαρτίνς: «Αν έχουμε αυτό τον χαρακτήρα μπορούμε να κερδίσουμε οποιαδήποτε ομάδα»

Ευχαριστημένος παρουσιάστηκε ο προπονητής της ΑΕΛ Ούγκο Μαρτίνς για την εικόνα της ομάδας του στη νίκη με 3-0 επί της Ομόνοιας Αραδίππου στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Στην αρχική του τοποθέτηση είπε: «Πολύ καλή νίκη μετά από μία περίοδο που δεν κερδίζαμε. Σημαντική για τους βαθμούς αλλά και για την εμφάνιση. Είχαμε ενέργεια και οι παίκτες μου έδειξαν χαρακτήρα. Έβγαλαν ότι δοκιμάσαμε στις προπονήσεις. Αναμένουμε το επόμενο παιχνίδι για το κύπελλο».

Για να προσθέσει όσον αφορά τον αγώνα με την Πάφο: «Εννοείται ότι θα είναι διαφορετική η προσέγγιση μας, ίσως να είναι και διαφορετική η στρατηγική μας. Αν έχουμε αυτό τον χαρακτήρα μπορούμε να κερδίσουμε οποιαδήποτε ομάδα».