Ο Μουρίνιο για την έντονη φημολογία με Ρεάλ: «Δεν είχα την παραμικρή επαφή...»

Το όνομα του Ζοζέ Μουρίνιο ακούγεται ολοένα και περισσότερο για τον πάγκο της Ρεάλ όσο πλησιάζουμε στο φινάλε της φετινής σεζόν, με τον προπονητή της Μπενφίκα να ξεκαθαρίζει πάντως σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή (10/5) ότι δεν έχει έρθει σε επαφή με κάποιον από τους μερένγκες για να συζητήσουν το συγκεκριμένο ενδεχόμενο.

Η Ρεάλ έχει μπει στη δίνη του κυκλώνα την τελευταία εβδομάδα με τα αποδυτήριά της να μοιάζουν με… ξέφραγο αμπέλι, με τον άγριο καυγά των Τσουαμενί – Βαλβέρδε να αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου και τη διοίκηση των μερένγκες να αναζητεί ήδη τον άνθρωπο που θα αναλάβει να πιάσει την «καυτή πατάτα» τη νέα σεζόν.

Ουσιαστικά τον άνθρωπο που θα κληθεί να επαναφέρει την τάξη και την ασφάλεια στα αποδυτήρια, στοιχεία που δεν υπήρχαν φέτος ούτε με τον Τσάμπι Αλόνσο ούτε με τον Άλβαρο Αρμπελόα, με τον Ζοζέ Μουρίνιο να εμφανίζεται στην παρούσα φάση ως ο επικρατέστερος για να αναλάβει το χρίσμα.

Αν συμβεί κάτι τέτοιο (ο Special One φαίνεται να είναι ο εκλεκτός του Φλορεντίνο Πέρεθ) ο Πορτογάλος θα επιστρέψει στο Μπερναμπέου μετά από τη θητεία του από το 2010 μέχρι το 2013 όταν πανηγύρισε ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Ισπανίας, με τον τεχνικό της Μπενφίκα να ξεκαθαρίζει σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή πως δεν έχει κάποια επικοινωνία με άθρωπο των Μαδριλένων.

«Δεν είχα την παραμικρή επαφή ούτε με τον πρόεδρο ούτε με κάποιο άλλο σημαντικό πρόσωπο της Ρεάλ και μέχρι το τελευταίο ματς πρωταθλήματος της Μπενφίκα δεν θα έχω. Μετά απο αυτό θα υπάρχει μία εβδομάδα όπου θα έχω την ελευθερία να μιλήσω με όποιον το επιθυμήσω”, τόνισε χαρακτηριστικά ο Μουρίνιο ενόψει του αγώνα της Δευτέρας κόντρα στην Μπράγκα για να συμπληρώσει πως “όλες οι ιστορίες που έχουν βγει στη δημοσιότητα, οι απαιτήσεις και τα ραντεβού είναι όλα εικασίες».

sport24.gr