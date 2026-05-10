ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μουρίνιο για την έντονη φημολογία με Ρεάλ: «Δεν είχα την παραμικρή επαφή...»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Μουρίνιο για την έντονη φημολογία με Ρεάλ: «Δεν είχα την παραμικρή επαφή...»

Ρίχνει... φως ο Πορτογάλος τεχνικός.

Το όνομα του Ζοζέ Μουρίνιο ακούγεται ολοένα και περισσότερο για τον πάγκο της Ρεάλ όσο πλησιάζουμε στο φινάλε της φετινής σεζόν, με τον προπονητή της Μπενφίκα να ξεκαθαρίζει πάντως σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή (10/5) ότι δεν έχει έρθει σε επαφή με κάποιον από τους μερένγκες για να συζητήσουν το συγκεκριμένο ενδεχόμενο.

Η Ρεάλ έχει μπει στη δίνη του κυκλώνα την τελευταία εβδομάδα με τα αποδυτήριά της να μοιάζουν με… ξέφραγο αμπέλι, με τον άγριο καυγά των Τσουαμενί – Βαλβέρδε να αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου και τη διοίκηση των μερένγκες να αναζητεί ήδη τον άνθρωπο που θα αναλάβει να πιάσει την «καυτή πατάτα» τη νέα σεζόν.

Ουσιαστικά τον άνθρωπο που θα κληθεί να επαναφέρει την τάξη και την ασφάλεια στα αποδυτήρια, στοιχεία που δεν υπήρχαν φέτος ούτε με τον Τσάμπι Αλόνσο ούτε με τον Άλβαρο Αρμπελόα, με τον Ζοζέ Μουρίνιο να εμφανίζεται στην παρούσα φάση ως ο επικρατέστερος για να αναλάβει το χρίσμα.

Αν συμβεί κάτι τέτοιο (ο Special One φαίνεται να είναι ο εκλεκτός του Φλορεντίνο Πέρεθ) ο Πορτογάλος θα επιστρέψει στο Μπερναμπέου μετά από τη θητεία του από το 2010 μέχρι το 2013 όταν πανηγύρισε ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Ισπανίας, με τον τεχνικό της Μπενφίκα να ξεκαθαρίζει σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή πως δεν έχει κάποια επικοινωνία με άθρωπο των Μαδριλένων.

«Δεν είχα την παραμικρή επαφή ούτε με τον πρόεδρο ούτε με κάποιο άλλο σημαντικό πρόσωπο της Ρεάλ και μέχρι το τελευταίο ματς πρωταθλήματος της Μπενφίκα δεν θα έχω. Μετά απο αυτό θα υπάρχει μία εβδομάδα όπου θα έχω την ελευθερία να μιλήσω με όποιον το επιθυμήσω”, τόνισε χαρακτηριστικά ο Μουρίνιο ενόψει του αγώνα της Δευτέρας κόντρα στην Μπράγκα για να συμπληρώσει πως “όλες οι ιστορίες που έχουν βγει στη δημοσιότητα, οι απαιτήσεις και τα ραντεβού είναι όλα εικασίες».

sport24.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη