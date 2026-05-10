ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ψηλά στη λίστα της Φενέρμπαχτσε ο Παυλίδης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ψηλά στη λίστα της Φενέρμπαχτσε ο Παυλίδης

Θα είναι ένα από τα σίριαλ του καλοκαιριού ο ο Ελλαδίτης επιθετικός.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει να επιδείξει μία αξιοζήλευτη παρουσία την τελευταία διετία στην Μπενφίκα και το γεγονός αυτό τον έχει βάλει στο μάτι αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων, με τον τουρκικό Τύπο να υποστηρίζει πως η Φενέρμπαχτσε επιθυμεί να τον κάνει δικό της το ερχόμενο καλοκαίρι. 

Η Μπενφίκα δαπάνησε το καλοκαίρι του 2024 το ποσό των 18 εκατομμυρίων ευρώ για να εντάξει στο δυναμικό της τον Βαγγέλη Παυλίδη από την Άλκμααρ, υπογράφοντας μάλιστα μαζί του πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, και δύο χρόνια αργότερα μόνο ικανοποιημένη μπορεί να αισθάνεται με την επιλογή της.

Η περασμένη σεζόν, πρώτη του στην Liga Portugal, βρήκε τον διεθνή στράικερ να σκοράρει 19 φορές σε 34 ματς πρωταθλήματος και να μετράει συνολικά 30 γκολ σε 57 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις ενώ φέτος τα πηγαίνει εξίσου καλά, όντας ο δεύτερος σκόρερ στο πρωτάθλημα πίσω από τον Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ κα έχοντας συνολικό απολογισμό 29 γκολ σε 51 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Από την πλευρά τους οι αετοί δεν θα έλεγαν ωστόσο όχι σε ένα ενδεχόμενο παραχώρησης του παίκτη με ένα ποσό της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ (δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το 2029 και έχει ρήτρα αποδέσμευσης 100 εκατομμυρίων ευρώ) και αυτό έχει κάνει αρκετούς ευρωπαϊκούς συλλόγους να ορέγονται την απόκτησή του.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Φενέρμπαχτσε, με τον τουρκικό Τύπο να αναφέρει πως τα καναρίνια είναι ένας πολύ πιθανός προορισμός για τον παίκτη σε περίπτωση που φύγει από την Λισσαβώνα, με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης να ζει στον αστερισμό των εκλογών και τους δύο πιο “δυνατούς” υποψηφίους για τη θέση του προέδρου (Αζίζ Γιλντιρίμ, Χακάν Σαφί) να εμφανίζουν ιδιαίτερο ζήλο για να τον αποκτήσουν σε περίπτωση επικράτησής τους.

sport24.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σημειώστε το όνομά του, Αντρέας Τετέι!

Ελλάδα

|

Category image

Ο Μουρίνιο για την έντονη φημολογία με Ρεάλ: «Δεν είχα την παραμικρή επαφή...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κρίμα, δεν αλλάζουμε...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ψηλά στη λίστα της Φενέρμπαχτσε ο Παυλίδης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ένα ονειρικό ξεκίνημα που κατέληξε σε κλάματα στον Εθνικό

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πάει χωρίς τον Εμπαπέ η Ρεάλ στη Βαρκελώνη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χένινγκ Μπεργκ, ο άνθρωπός της..

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Βινίσιους και Εμπαπέ είχαν μιλήσει με την Μπαρτσελόνα!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η 5η θέση που αξίζει ρίσκο αλλά με... μέτρο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αποκάλυψε στο «Γήπεδο» την μεταγραφή της στον Απόλλωνα η Βερόνικα Χουντίμα

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πώς η ΑΕΚ μπορεί να στεφθεί απόψε πρωταθλήτρια - Το ιδανικό σενάριο για την «Ένωση»

Ελλάδα

|

Category image

Η Φόρεστ μπορεί να πανηγυρίσει, τρεις ημέρες μετά το «σοκ» από τη Βίλα, μια παραμονή στην κατηγορία!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πρωτάθλημα και το ακριβό μάθημα της δόξας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φλικ: «Δεν θέλω να μιλήσω για τη Ρεάλ, ο εγωισμός σκοτώνει την επιτυχία»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Β. Χουντίμα: Ο έρωτας για την Κύπρο, η Ολυμπιάδα, ο Απόλλωνας και το βαρύ όνομα του πατέρα της

Συνεντεύξεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη