Ψηλά στη λίστα της Φενέρμπαχτσε ο Παυλίδης

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει να επιδείξει μία αξιοζήλευτη παρουσία την τελευταία διετία στην Μπενφίκα και το γεγονός αυτό τον έχει βάλει στο μάτι αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων, με τον τουρκικό Τύπο να υποστηρίζει πως η Φενέρμπαχτσε επιθυμεί να τον κάνει δικό της το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η Μπενφίκα δαπάνησε το καλοκαίρι του 2024 το ποσό των 18 εκατομμυρίων ευρώ για να εντάξει στο δυναμικό της τον Βαγγέλη Παυλίδη από την Άλκμααρ, υπογράφοντας μάλιστα μαζί του πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, και δύο χρόνια αργότερα μόνο ικανοποιημένη μπορεί να αισθάνεται με την επιλογή της.

Η περασμένη σεζόν, πρώτη του στην Liga Portugal, βρήκε τον διεθνή στράικερ να σκοράρει 19 φορές σε 34 ματς πρωταθλήματος και να μετράει συνολικά 30 γκολ σε 57 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις ενώ φέτος τα πηγαίνει εξίσου καλά, όντας ο δεύτερος σκόρερ στο πρωτάθλημα πίσω από τον Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ κα έχοντας συνολικό απολογισμό 29 γκολ σε 51 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Από την πλευρά τους οι αετοί δεν θα έλεγαν ωστόσο όχι σε ένα ενδεχόμενο παραχώρησης του παίκτη με ένα ποσό της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ (δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το 2029 και έχει ρήτρα αποδέσμευσης 100 εκατομμυρίων ευρώ) και αυτό έχει κάνει αρκετούς ευρωπαϊκούς συλλόγους να ορέγονται την απόκτησή του.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Φενέρμπαχτσε, με τον τουρκικό Τύπο να αναφέρει πως τα καναρίνια είναι ένας πολύ πιθανός προορισμός για τον παίκτη σε περίπτωση που φύγει από την Λισσαβώνα, με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης να ζει στον αστερισμό των εκλογών και τους δύο πιο “δυνατούς” υποψηφίους για τη θέση του προέδρου (Αζίζ Γιλντιρίμ, Χακάν Σαφί) να εμφανίζουν ιδιαίτερο ζήλο για να τον αποκτήσουν σε περίπτωση επικράτησής τους.

sport24.gr