MLS- Ξεκινάει η πιο κρίσιμη σεζόν του, την πιο κατάλληλη στιγμή, με φόντο το Μουντιάλ

Σίγουρα η χρονική στιγμή δεν θα μπορούσε να είναι πιο κατάλληλη. Με το Παγκόσμιο Κύπελλο να πρόκειται να διεξαχθεί στο Μεξικό, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το καλοκαίρι (11/6-19/7), το MLS στοχεύει σε μια παρόμοια επίδραση με αυτήν που είχε το Μουντιάλ του 1994, στη δημιουργία του.

Η πρωταθλήτρια Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι ξεκινάει την υπεράσπιση του τίτλου της στο Los Angeles Coliseum, αντιμετωπίζοντας την LAFC του Σον Χεούνγκ-μιν σε έναν αγώνα που αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 70.000 οπαδούς - το μεγαλύτερο πλήθος στην ιστορία του πρωταθλήματος κατά την πρώτη αγωνιστική.

Η απόφαση του πρωταθλήματος να υιοθετήσει ένα ημερολόγιο από το καλοκαίρι έως την άνοιξη, ξεκινώντας από το 2027, αντανακλά τη μακροπρόθεσμη φιλοδοξία του να ενισχύσει το παγκόσμιο αποτύπωμά του.

Σημαντικές προσθήκες εκτός σεζόν περιλαμβάνουν τον Κολομβιανό Χάμες Ροντρίγες, γνωστό από το πέρασμα του από τον Ολυμπιακό (από 14/9/2022 έως13/4/2023), που εντάσσεται στη Μινεσότα Γιουνάιτεντ, τη μεταγραφή του Γερμανού επιθετικού Τίμο Βέρνερ στους Σαν Χοσέ Έρθουικς και τον Ροντρίγκο ντε Πολ, ο οποίος συνεργάζεται με τον Μέσι στο Miami.

Οι Βανκούβερ Γουάιτκαπς θα βασιστούν στον Τόμας Μίλερ για μια πλήρη σεζόν, αφού δεν τα κατάφεραν στον τελικό του MLS Cup πέρυσι, ενώ η Όστιν FC υπέγραψε ξανά τον Φακούντο Τόρες μετά τη σύντομη θητεία του στη Βραζιλία.

Η προσοχή θα επικεντρωθεί επίσης στις εξελίξεις εκτός γηπέδου, με το Μαϊάμι να πρόκειται να αποκαλύψει το στάδιο του, Miami Freedom Park, αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, ειδικά για το ποδόσφαιρο, στις 4 Απριλίου.

Η Ίντερ Μαϊάμι φέρεται ως το φαβορί για να διατηρήσει τον τίτλο της. Ωστόσο, ο σύλλογος έχει πληγεί από τον τραυματισμό του Μέσι πριν από την έναρξη της σεζόν, με τον Αργεντινό αρχηγό να υποφέρει αυτή τη στιγμή από μια θλάση στον οπίσθιο μηριαίο που υπέστη κατά τη διάρκεια ενός φιλικού αγώνα εναντίον της Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ στον Ισημερινό.

Η απουσία του Μέσι από την προπόνηση την περασμένη εβδομάδα είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή του τελευταίου αγώνα της ομάδας πριν από την έναρξη της σεζόν, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το αν η ομάδα του Χαβιέ Μασεράνο είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την Λος Άντζελες στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν.

Έτσι κι αλλιώς η Ίντερ Μαϊάμι έχει ενισχύσει την ομάδα της σε βασικούς τομείς. Ο Ντε Πολ θα συνοδεύεται από τον αριστερό μπακ Σέρχιο Ρεγκιγιόν, ο οποίος υπέγραψε για να αντικαταστήσει τον Τζόρντι Άλμπα, καθώς και τον Νταβίντ Αγιάλα, ο οποίος έφτασε μετά την αποχώρηση του Σέρχιο Μπουσκέτς.

Η Λος Άντζελες, ωστόσο, αποτελεί έναν από τους βασικούς διεκδικητές του Μαϊάμι. Με επικεφαλής τον Νοτιοκορεάτη επιθετικό Σον, ο οποίος έχει σκοράρει 20 ή περισσότερα γκολ σε καθεμία από τις τρεις τελευταίες σεζόν, η Λος Άντζελες διαθέτει επίσης αρκετούς Καναδούς διεθνείς παίκτες και ηγείται ο νέος προπονητής Μαρκ ντος Σάντος.

