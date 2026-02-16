«Σκέψεις για αγορά του Σάβο από την ΑΕΛ»

Με απόλυτη επιτυχία στέφεται η παρουσία του Σάβο στην ΑΕΛ.

Ο 26χρονος αποτέλεσε το πρώτο χειμερινό μεταγραφικό απόκτημα των «γαλαζοκιτρίνων» και κούμπωσε με το… καλημέρα στο πλάνο του Μάρτινς. Απόδειξη αυτού, τα πέντε γκολ σε επτά συμμετοχές, τα οποία ήταν μάλιστα καθοριστικά.

Ο Σάβο ανήκει στην Γιουργκόρντεν και στην ομάδα της Λεμεσού αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού, όμως δημοσίευμα της ιστοσελίδας «fotbolldirekt.se» το… παίρνει ένα βήμα παρακάτω. Συγκεκριμένα, παραθέτει δηλώσεις του Αθλητικού Διευθυντή του σουηδικού συλλόγου ο οποίος αναφέρει μεταξύ άλλων πως η ΑΕΛ παρουσιάζεται διατεθειμένη να προχωρήσει στην αγορά του 26χρονου.

«Ο δυναμικός επιθετικός δείχνει αποφασισμένος να δικαιωθεί και το δείχνει. Ήδη προσελκύει βλέμματα όχι μόνο από την ΑΕΛ, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον και από χώρες του αραβικού κόσμου, καθώς και από Ελλάδα και Ισραήλ, ενόψει της θερινής μεταγραφικής περιόδου», σχολίασε παράλληλα.