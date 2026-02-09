ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στα χάι της για να κρατηθεί ζωντανή

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Στα χάι της για να κρατηθεί ζωντανή

Φoρτσαρισμένη για το διπλό η ΑΕΛ

Η ανατροπή  επί του Άρη στην 20ή αγωνιστική, έδωσε στην ΑΕΛ τη δυνατότητα να μείνει ζωντανή στην προσπάθεια εισόδου στην πρώτη εξάδα. Όμως για να αποκτήσει αξία αυτή η νίκη, θα πρέπει να φύγει με διπλό απόψε (19:00) από το «Αμμόχωστος» σε βάρος της Ε.Ν. Ύψωνα. Είναι στο -6 από την 6η θέση και τον ΑΠΟΕΛ και στο -9 από την 4η θέση και το διπλό είναι κάτι σαν… μονόδρομος. Άλλωστε απομένουν μόνο έξι στροφές πριν το φινάλε της α΄ φάσης και δεν υπάρχει το περιθώριο λάθους.

Πάει πάντως σε αυτόν τον αγώνα με την ψυχολογία στα ύψη και την αυτοπεποίθηση στην καλύτερή της φάση. Η πρόκριση επί της Ομόνοιας πέρα από το εισιτήριο για την τετράδα του κυπέλλου, έδωσε απέραντη χαρά και θέλουν να συνεχίσουν να χαμογελούν και να ελπίζουν στο γαλαζοκίτρινο στρατόπεδο.

Το θετικό για τον προπονητή της ΑΕΛ Ούγκο Μαρτίνς είναι πως υπολογίζονται όλοι οι παίκτες. Πιθανόν να υπάρξουν κάποιες αλλαγές αφού προηγήθηκε και η υπερπροσπάθεια του κυπέλλου.

