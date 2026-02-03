Ξαφνική αποχώρηση από την ΑΕΛ!

Ο Στέφαν Κέλερ αποχωρεί από την ομάδα της Λεμεσού και πάει στην Σαουηδική Αραβία.

Τόσο η ΑΕΛ, όσο και ο ποδοσφαιριστής είπαν «ναι» σε μία πολύ δελεαστική πρόταση από ομάδα της Σαουηδικής Αραβίας με αποτέλεσμα να γίνει η πώληση.

Πρόκειται για μία εξέλιξη η οποία ναι μεν θα φέρει αρκετές χιλιάδες ευρώ στα ταμεία της ομάδας, παρόλα αυτά δεν παύει να αποτελεί μία σημαντική απώλεια ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.