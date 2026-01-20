ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το κριτήριο στην ΑΕΛ για περαιτέρω ενίσχυση και το ενδεχόμενο συνάντησης με Ομόνοια

ΓΗΠΕΔΟ

Όσα ισχύουν για τις προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ της ΑΕΛ, η ανάρτηση μετά το Απόλλων-ΑΠΟΕΛ και η... συστράτευση με την Ομόνοια για τον Αθλητικό Δικαστή

Για όλα τα θέματα που αφορούν την ΑΕΛ αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλαζοκιτρίνων, Νικόλας Λεβέντης, μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM.

Για τον Μασέκο: «Ήταν ένας από τους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους από την αρχή. Έγινε μεγάλη προσπάθεια για να παραχωρηθεί από την ομάδα του. Θεωρούν ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χωράς. Ελπίζουμε ότι θα δώσει αυτά που λείπουν από το παιχνίδι μας. Αν θα βρεθεί στην αποστολή στο παιχνίδι θα το με τον Άρη θα το αποφασίσει ο προπονητής».

Για τον Σάβο: «Δεν υπάρχει φίλος της ομάδας, που να μην είναι ευχαριστημένος από τον Σάβο. Έχει δώσει λύσεις στο σκοράρισμα. Είναι πολύ σημαντικό ότι δεν σκοράρει απλός αλλά συμμετέχει στις φάσεις. Ήταν πολύ σωστή επιλογή η προσθήκη του. Έζησε στη Λεμεσό, δεν χρειάστηκε χρόνο προσαρμογής. Ήρθε πανέτοιμος. Εμείς θέλουμε να συνεχίσει να σκοράρει»

Για 4η μεταγραφή: «Θα εξαρτηθούν πολλά από το αυριανό παιχνίδι αν θα προχωρήσουμε σε 4η μεταγραφή . Θεωρώ ότι έγινε πολύ καλή δουλεία με αυτούς τους τρεις. Θα δούμε το αυριανό παιχνίδι και αναλόγως θα πράξουμε. Ότι χρειάστηκε ο Μαρτίνς του έχουμε δώσει. Φυσικά θα πρέπει να εξαρτηθεί με την αποχώρηση».

Για Ουεντραόγκο και Φεριέρ: «Είναι θέμα δικό τους, τι θέλουν να κάνουν. Και οι δυο έχουν πρόταση».

Για τον αγώνα με Άρη: «Ο Άρης είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα, όμως είμαστε η ΑΕΛ. Θα πρέπει να μειώσουμε το λάθη. Δεν μας ενδιαφέρει η εμφάνιση αύριο, το μόνο που μετράει σε ένα αγώνα μονό για το κύπελλο είναι το αποτέλεσμα».

Για τον κόσμο: «Έχουν εξαντληθεί τα 1600 εισιτήρια. Είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να παίξει το δικό του ρόλο».

Για τον αγώνα με Ανόρθωση: «Δεν ασχολούμαστε για τον αγώνα με την Ανόρθωση. γιατί αύριο παίζεται η μισή χρονιά. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε συγκεντρωμένοι στον αγώνα με τον Άρη».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Μακρής, Ζοκέ και Κονσιεσάο είναι αμφίβολοι. Θα ξεκαθαρίσει το απόγευμα αν θα ακολουθήσουν την ομάδα. Υπάρχει θέληση από όλους. Όλοι θέλουν να δώσουν το παρών τους για την κρίσιμη μάχη με Άρη».

Για την ανάρτηση του μετά το Απόλλων - ΑΠΟΕΛ: «Ίδια περίπτωση μετά το ΑΕΛ - Απόλλων έγινε μια επιστολή από την αστυνομία και έπαιξε μεγάλο ρόλο για να τιμωρηθούμε. Δύσκολα θα υπάρξει παρόμοια απόφαση μετά το Απόλλων - ΑΠΟΕΛ, αφού δεν λειτουργούμε ισότητα. Θα πρέπει όλα τα σωματεία να βάλουν στην άκρη τα συμφέροντα τους και να καθίσουν μαζί ώστε να αποφασίσουν τη θέλουν από το ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πως συμμετέχει η Αστυνομία αλλά και πως παίρνει τις αποφάσεις ο Αθλητικός Δικαστής».

Για συνάντηση Κωνσταντίνου- Παπασταύρου: «Υπάρχει μια σκέψη για συνάντηση με την πλευρά της Ομόνοιας».

 

 

